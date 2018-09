Victor Ponta îi aplică ultima lovitură lui Dragnea, înainte de ședința PSD

Fostul premier Victor Ponta îl avertizează pe Liviu Dragnea să nu cumpere voturile în CEx oferind funcți și contracte de la Guvernul Dăncilă.

”Cand persoana mea devenise o problema pentru PSD (inculpat de DNA) am demisionat din functia de Presedinte/ am facut campanie in 2016 din pozitia de simplu membru si asa PSD a castigat Alegerile!

Datoria unui adevarat lider este sa isi conduca echipa nu sa fie o povara pentru aceasta / sa faca un pas inapoi cand face rau si sa sprijine din alta pozitie! Cel care isi duce la dezastru Partidul pentru propria lui functie si pentru propriul interes este doar un sacal venit sa fure ceva ce nu ii apartine!

Daca lui Liviu Dragnea i-ar pasa catusi de putin de PSD si de oamenii care au votat / daca i-ar pasa de bunul mers al tarii / daca i-ar pasa de colegii lui pe care ii pune sa se lupte azi intre ei - ar demisiona!

Daca insa azi Dragnea cumpara voturile din CEX oferind functii si contracte de la Guvernul Dancila - vom avea un haos si un dezastru generalizat!

Daca CEx-ul PSD nu poate sa elibereze tara de Gasca lui Dragnea - atunci o vom face noi, cei de la ProRomania!”, scrie Victor Ponta pe Facebook.