Victor Ponta iese la atac! Acuzaţii grave aduse de fostul premier. Pe cine şi de ce învinuieşte

Victor Ponta a fost achitat, la completul de 3 judecători de la ÎCCJ, în dosarul Turceni-Rovinari, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală. Alături de el a fost găsit nevinovat și Dan Șova, fost ministru al Transporturilor.

Judecătorii ICCJ au emis motivarea deciziei și în document desfiinţează rechizitoriul făcut de procurorii DNA. Ei au arătat că întreg dosarul s-a făcut pe niște speculații politice.

"Eu am convingerea că absolut toată lumea a realizat, chiar din 2015, faptul că acuzațiile pe care procurorul Uncheselu le-a formulat la adresa mea erau complet aberante, lipsite orice fel de temei faptic și legal, fără nicio probă și cu încălcarea procedurilor și garanțiilor prevăzute de Constituția și legile României. Acum însă avem scrisă motivarea celor 3 judecători ai ICCJ care demonstrează exact ceea ce știam cu toții / mă bucur că am avut încredere în Justiție, în faptul că se va aplică legea și se va face dreptate. Nimeni nu îmi va da înapoi cei trei ani umilință și amărăciune pentru mine, familia și prietenii mei/ nimeni nu îmi va da înapoi funcția de Premier și Președinte al PSD/ nimeni nu va ști vreodată cum ar fi arătat guvernarea și viață politică a țării dacă Uncheselu și Kovesi nu ar fi intervenit atât de brutal și abuziv în soarta României / nu vreau să fiu o victimă și am suficiente resurse morale și intelectuale că să o iau de la capăt și să încerc să îmi realizez viziunea și proiectele publice.