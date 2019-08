Victor Ponta face analiza fondurilor europene: ”20% din banii alocați României au ajuns în țară”

Victor Ponta

La cinci ani de la momentul guvernării, Victor Ponta face o analiză a modului în care s-au obținut fondurile europene după plecarea sa din fruntea Executivului

Victor Ponta, fostul premier, actual președinte al Pro România, analizează felul în care guvernările care au urmat după plecarea sa au obținut fonduri europene pentru România.

Ponta acuză faptul că țara noastră nu mai are Comisar European pentru Dezvoltare Regională, drept urmare nu are pe nimeni să negocieze mai mulți bani în 2021-2028.

”În 6 August 2014, Guvernul României a primit aprobarea finală a Comisiei Europene pentru Acordul de Parteneriat privind modul de alocare și folosire a fondurilor europene structurale și de investiții în perioada 2014-2020 / pe 10 August 2015 am semnat alături de Corina Crețu și Marius Nica (Ministrul Fondurilor Europene) Programul Operațional Infrastructura Mare / în Noiembrie 2015 “a fost nevoie să moară oameni” ca să vină Cioloș, Ghinea &Co - după care din Ianuarie 2017 au venit Guvernele “Dragnea”!

Fără fondurile alocate agriculturii (aprox 18 miliarde euro) pentru dezvoltarea României ( Infrastructura, dezvoltare regională și a capacității administrative, umane samd ) am primit peste 22 miliarde de euro - bani pe care NU trebuia să îi împrumutăm, să îi dăm înapoi cu dobândă !!! Doar să îi investim în România!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier spune că doar 20% din banii alocați României au ajuns în țară, cei mai mulți la Teldrum.

”Suntem în 6 August 2019 (după 5 ani) și am folosit mai puțin de un sfert din acești bani (aici incluzând și prefinanțările - adică bani dați în avans de CE pentru promisiunile noastre) !!! 20% ajunși din acești bani alocați României au ajuns în țară (cei mai mulți la Teldrum sau la firmele de consultanță ale actualilor lideri USR și PLUS) - și 80% bani nefolosiți!

Este o pierdere ireparabilă pentru țara noastră - o șansă la dezvoltare irosită din cauza corupției și prostiei liderilor PSD și USR Plus care au condus România din 2016 / România NU mai are Comisar European pentru Dezvoltare Regională / și nu are pe nimeni să negocieze mai mulți bani în 2021-2028 ( când Marea Britatnie nu va mai cotiza la Bugetul UE și toată lumea întreabă de ce să aloce bani României dacă oricum nu este în stare să îi cheltuie)!

În 2012 toate programele operaționale de finanțare a României erau suspendate ( din cauza lipsei de interes din 2007-2008 și din cauza incompetenței Guvernului PDL din 2010-2011 ) iar rata de absorbție era 7% / printr-o muncă uriașă de peste un an în 2013 am deblocat toate aceste programe - în 2015 am ajuns la peste 90% absorbție! Credeți că se mai poate repeta acea poveste de succes și în 2019-2020??”, a mai afirmat Victor Ponta.