Ponta: "Dragnea nu va avea nicio limită. Nu poți să ajungi la astfel de umiliri"

Victor Ponta, critic la adresa lui Dragnea

Fostul premier Victor Ponta spune că votul din cadrul Congresului PSD a fost fraudat, în condițiile în care buletinele de vot s-au împărți înainte ca principalii opozanți ai lui Dăncilă să vorbească.

PSD sub domnia lui Dragnea a ales un parcurs anti-european începând de azi, a declarat Victor Ponta la Realitatea TV.

"Ideea lui Dragnea e că ar putea sa fie un fel de Viktor Orban care se strâmbă la Europa și nimeni nu poate sa ii facă nimic", consideră Ponta.

Fostul premier a rememorat și episodul tăierii porcului de la SRI: "A fost la multe întâlniri, el s-a luptat cu statul de drept cu care era împreună, cu mine. Eu nici nu am ajuns acolo și domnul Dragnea era de dimineață, avea o relație pe care și-a format-o cu mare dorință și efort, cu Coldea, Maior. Era genul de om pe care dacă nu-l invitam noi, tot venea el. Ne-am și certat: domne' ce tai porcul pentru Kovesi care ți-a făcut dosar? Dragnea nu are prieteni, pe nimeni, încearcă să se facă util, amabil, încerca să intre pe sub pielea doamnei Kovesi.

Principalele declarații ale lui Victor Ponta la Realitatea TV:

Eu mă bucuram că doamna Andronescu care e unul dintre cei mai populari oameni din PSD, de 20 de ani, candidează. Bănicioiu e un om care a reprezentat o idee de înnoire a PSD, m-am bucurat că au candidat, votul e total fraudat, oamenii nu pot să vorbească, să candideze.

Înteleg că li s-au luat buletinele. Îmi pare rău de umilința la care e supusă doamna Andronescu, dar tot ceea ce am zis în acest an despre Dragnea se confirmă, nu va avea nicio limită, și Ceausescu cu coana Leana erau din aceeași zonă. Nu se poate sa ajungi la aceste umiliri.

Am văzut mesajele antieuropene ale lui Dragnea, începând de azi PSD pe care l-ați știut, care măcar și-a doriut să se modernizeze, să fie european, s-a întors la un partid populist, care are numai dușmani și care se ia la luptă cu România în toată perioada următoare.

Nu am avut o relație prea bună nici cu Realitatea, nici cu presa, dar în mandatul meu nu a existat niciun om bătut de jandarmi.

După Colectiv am demisionat, am zis că nu mă lupt cu poporul, am avut aceasta obsesie să arătăm că PSD nu e un partid comunist care bate oameni.

Tot discursul ăsta se duce spre un sistem populist, naționalist, antieuropean, în perioada următoare Dragnea, se va lupta cu oricine nu îndrăznește să fie de acord.

Nu există ceva ce Dragnea ar considera imoral sau anormal să facă, dacă nu vă bagă azi în pușcărie e că nu poate. Cum să pui pe Dăncila premier și presedinte executiv? Pentru Dragnea nu există limite

În Turcia am discutat atunci cu Dragnea, tocmai fusese condamnat și renunțase la functie. Am spus așa cum tu ai făcut așa voi face și eu, hai să arătăm că PSD nu e condus de inculpați. Atunci am înțeles că va fi Rovana Plumb președinte de partid, Dragnea a zis da, foarte bună ideea, eu am venit și am demisionat. M-a mințit și pe mine și o va face în continuare.

Nu vă gândiți ca exista vreo limita a bunului simț la Dragnea, pentru că va face atât de mult cât e lăsat

Când am fost prima dată la Dragnea și am văzut casa aia pe două străzi am întrebat la ce îți foloseste, nu stiu la ce îi trebuia Belina

Ideea lui Dragnea e că ar putea sa fie un fel de Viktor Orban care se strâmbă la Europa și nimeni nu poate sa ii faca nimic.

Referitor la "tăierea porcului la SRI: Dragea nu a spus niciodată că nu a fost acolo, de fiecare dată răspunde cu ironie. A fost la multe întâlniri, el s-a luptat cu statul de drept cu care era împreună, cu mine. Eu nici nu am ajuns acolo și domnul Dragnea era de dimineață, avea o relație pe care și-a format-o cu mare dorință și efort, cu Coldea, Maior. Era genul de om pe care dacă nu-l invitam noi, tot venea el. Ne-am și certat: domne' ce tai porcul pentru Kovesi care ți-a făcut dosar?

Dragnea nu are prieteni, pe nimeni, încearcă să se facă util, amabil, încercă să intre pe sub pielea doamnei Kovesi