Victor Ponta, despre Iohannis: "Merge la reuniuni externe unde mănâncă pe gratis şi pleacă la Sibiu"

Premierul Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook o scurtă remarcă în care precizează că România nu mai are politică externă de doi ani de zile şi punctează că "domnul Iohannis merge pe la reuniuni si mese oficiale unde manancă pe gratis, face o poză şi pleacă la Sibiu".

Redăm, în continuare, postarea lui Victor Ponta:

"De aproape doi ani Romania nu are deloc politica externa - merge Dl Iohannis pe la reuniuni si mese oficiale unde mananca pe gratis si recita cum noi suntem mai europeni decat toti europenii si mai NATO decat toti cei din NATO ; face o poza si pleaca la Sibiu! De fapt avem relatii ZERO cu vecinii din regiune / avem influenta ZERO in Uniunea Europeana si intelegem ZERO din ce vrea Administratia Trump sa faca in zona noastra / si mai ales avem respect ZERO de la toti partenerii care ne considera niste slugi fara initiative si fara personalitate! Si ca sa intarim aceasta situatie "sublima" am decis sa aplicam solutia "romaneasca " pentru toate problemele - Ministrul De Externe la DNA!!!! Ce ghinion pe tara asta ...."