Victor Ponta, despre începutul sfârşitului pentru Dragnea: "Don Livio e mort de frică"

Fostul premier Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj mai amplu, în care face o analiză a dosarului pe care îl are Liviu Dragnea la DNA, după sesizarea OLAF. Astfel, Ponta spune că este începutul sfârşitului pentru Dragnea, întrucât dosarul a pornit după sesizarea Instituţiei care se ocupă de antifrauda europeană, şi nu după ce Dragnea ar fi fost turnat la DNA, aşa cum crede şeful PSD, "în paranoia lui". Ponta îl mai compară pe Dragnea cu Pablo Escobar şi mai punctează: "Don Livio este mort de frică".

Redăm, în continuare, mesajul lui Victor Ponta:

"Aparitia OLAF ( Oficiul European de Lupta Antifrauda) in dosarul “Teldrum” reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si “Cartel” pe care il conduce inca din 2001 / dar membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti si compromisi au o mare sansa sa elibereze Partidul de sub dominatia acestui “grup infractional organizat” inainte de o catastrofa sociala si economica ca in 2009 pe care sa o decontam cu totii !

Primele concluzii dupa ziua de ieri :

1. Implicarea OLAF in dosarul “TELDRUM” este esentiala si schimba total datele problemei - in cazul lui Pablo Escobar ( modelul de viata al lui Liviu Dragnea) acesta a controlat ani buni conducerea politica a tarii sale dar si justitia prin coruptie, amenintari si violenta / cand in scena a aparut o institutie externa - DEA (Agentia Americana Antidrog) Cartelul lui Escobar s-a prabusit in mod catastrofal /

2. In ticalosia ( sau paranoia) sa Liviu Dragnea a afirmat ca eu sau altii l-am denuntat la DNA / acum se dovedeste ca la baza dosarului penal se afla sesizarea OLAF cu toate documentele necesare facuta in 2016/ sigur ca nu mai astept scuze de la un sef de “grup infractional organizat” / dar membrii si votantii PSD care mi-au fost alaturi atatia ani si care inca ma mai respecta pot acum sa fie linistiti - tot ce a spus Dragnea despre mine sunt minciuni ordinare.

3. Cat timp Dragnea se lupta doar cu fosta lui prietena “Codruta” Kovesi batalia era mai simpla - sunt foarte multi oameni de buna credinta care ii considera pe amandoi la fel de dictatori, abuzivi si nocivi pt societate / OLAF este insa o institutie mult deasupra bataliilor “dambovitene” si niciun om normal la cap nu poate sustine in mod serios ca OLAF se implica in politica interna a vreunei tari europene

4. La fel ca in cazul lui Pablo Escobar care controla si era protejat de politicieni, politisti si magistrati, jurnalisti si oameni din toate institutiile nationale si la “TelDrum” totul era protejat - acum insa Dragnea se lupta cu o institutie OLAF pe care nici nu o controleaza, nici nu o poate santaja sau infiltra / din acest motiv reactia sa miorlaita si confuza de ieri : Don Livio e mort de frica si nu stie ce sa faca acum/ protectia de care s-a bucurat “Cartelul de la Teldrum” timp de aproape 15 ani din partea institutiilor Statului Roman ar trebui sa ridice insa mari semne de intrebare celor care sustin din convingere lupta anticoruptie , nu e asa?

5. Un om politic european acuzat de OLAF de frauda este complet mort din punct de vedere politic / Liviu Dragnea va ramane din aceasta zi doar cu vizitele “costisitoare” facute in Israel (pozele pe bani grei de prin restaurantele din Washington vor fi si mai rare si mai scumpe pana vor disparea de tot) / problema este ca PSD a disparut din politica europeana si plateste pretul pentru faptele lui Dragnea.

Ca sa explicam si intalnirea de ieri dupa DNA cu Ambasadorul Klemm : a avut ca obiect aceasta ultima moneda de schimb a lui Dragnea - Muzeul Holocaustului din Romania ( o initiativa f buna dar confiscata temporar de Dragnea care spera ca in acest fel sa “negocieze cu americanii” - o iluzie pe care o avea si Escobar , la fel de ignorant in ce priveste sistemul institutional din SUA)!

6. Ieri in fata DNA au venit putini pesedisti adevarati / daca va uitati cu atentia erau chiar oamenii “Cartelului” in frunte cu “vicele” Paul Stanescu / daca procuroarea i-ar fi poftit inauntru pe cei de afara si ii intreba cate contracte cu Teldrum au semnat in ultimii 10 ani trebuia sa ii retina pe loc .

7. problema este ca “TelDrum” a produs bani pentru Liderii “Cartelului” si pentru familiile lor - iar nota de plata este achitata de PSD / vedeti ca Dragnea baga in fata Partidul cum spunea Escobar ca DEA din America vrea raul locuitorilor din Columbia nu sa opreasca traficul de droguri /

PSD a obtinut in Decembrie 2016 o mare victorie electorala prin sprijinul si speranta a milioane de romani ca va aplica politici sociale si economice de dezvoltare a tarii la fel ca in 2012-2015 / a primit in schimb in 2017 crize politice , masuri economice dezastruoase, Euro la cel mai mare nivel istoric, amanari si minciuni in care salariile cresc si scad in acelasi timp.

Milioanele de euro pe care OLAF spune ca Dragnea si Teldrum le-au deturnat au ajuns la el si acolitii sai nu la votantii PSD / la fel si Lacul Belina care nu a ajuns la locuitorii judetului Teleorman ci la Dragnea / la fel ca functiile din Guvern sau din Curtea de Conturi unde nu pesedistii ci oamenii “Cartelului” au fost promovati ca sa il apere pe Dragnea de probleme.

Cea mai mare ticalosie a oamenilor “Cartelului de la Teldrum” este sa puna semnul egal intre Dragnea si PSD / eu sunt revoltat de aceasta minciuna si voi lupta cu toate puterile contra sa.

8. Cei care lupta zi de zi la televizor contra “Sistemului” stiu bine ca Dragnea este veriga slaba a acestei lupte si principala piedica in adoptarea unor legi care sa opreasca abuzurile si persecutiile politice / timp de un an Dragnea a avut toata puterea si nu a facut decat sa isi negocieze cu Sistemul propria lui protectie si propriile dosare ( daca nu intervenea OLAF si acum el era foarte bine) / cat timp Dragnea va fi Presedinte al Camerei Deputatilor “Legile Justitiei” nu vor putea fi adoptate iar adversarii au cel mai simplu si clar argument : “ Dragnea schimba legile nu ca sa indrepte lucrurile ci ca sa scape el si Teldrum”!

Concluzie: Stimati colegi din PSD ALDE sau din opinia publica - cat timp Dragnea este seful Camerei Deputatilor “Sistemul” cu care voi spuneti ca va luptati va ramane la fel de puternic si chiar intarit - poate tocmai din acest motiv trebuie sa ramana Dragnea acolo? Poate cel mai bun contracandidat al PSD pentru Iohanis in 2019 este tocmai Dragnea? Poate dezastrul economic si bugetar pe care Dragnea il impune Guvernului are ca scop tocmai ca PSD sa fie batut drastic in urmatoarele alegeri? Sa va raspundeti in gand la aceste intrebari si dupa aceasta sa ne vedem cu bine la vot in Parlament", a scris Ponta, acesta.