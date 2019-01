Victor Ponta, critici dure la adresa Guvernului și a conducerii PSD

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a criticat, marți, într-o conferinţă de presă susţinută la Piatra-Neamț, programul de guvernare dar și modul în care Liviu Dragnea conduce PSD-ul.

"Vreau să oferim o alternativă tuturor celor care, ca noi, am crezut în 2016, am făcut campanie și am votat pentru un program de guvernare și care nu se aplică, din păcate.

Am constatat cu toții că a existat, tot timpul, un program de guvernare paralel, că tot vorbim de statul paralel, pe care îl știau doar domnul Dragnea și domnul Vâlcov, care presupune taxe peste taxe. Cred că nici doamna Dăncilă nu știa, pentru că a zis în parlament că atât timp cât va fi prim-ministru nu se va pune nicio taxă. După care Dragnea cu Vâlcov au venit cu taxele.

Un program de guvernare care nu prevedea ca de la 1 ianuarie să înghețe pensiile și salariile și nici nu prevedea că atunci când se îngheață pensiile și salariile, cresc indemnizațiile demnitarilor.

Un program de guvernare care spunea, conform legii, că pe 15 noiembrie avem bugetul pe anul viitor. A trecut și 15 ianuarie și tot nu avem buget. (…) Nu avem buget, dar am prezentat ieri banii pentru partidele parlamentare de la buget. (…) E o măgărie, o nesimțire să dai atât de mulți bani pentru un partid de la bugetul de stat", a declarat Victor Ponta.

Sursa: realitateadeneamt.net