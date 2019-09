Victor Ponta: Băsescu își vede liniștit de treburile lui, primește pensie de marinar (turnător)

”Adevarata problema in cazul “Traian Basescu” este alta - ce facem cu toti cei care au stiut cine este si ce este Basescu , si totusi l-au sustinut, s-au lasat folositi si l-au folosit atatia ani?

Art. 48 din Codul Penal : “ Complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte... fapta complicelui se pedepseste cu aceeasi pedeapsa ca si cea prevazuta pentru autor” / asa am invatat la Drept - si asta inseamna Dreptate!

Decizia unei instante prin care Basescu este declarat colaborator al Securitatii nu este despre Basescu / TOTI stiam ca a colaborat cu Securitatea ( nu doar cat a fost la Anvers) / TOTI stiam ca s-a nascut si a fost mereu un om total amoral, egocentric si egoist, fara scrupule, principii sau remuscari/ TOTI stiam ca a fost si este in stare de orice tradare sau minciuna pentru a-si atinge scopurile si a-si pastra pozitia si avantajele / TOTI stiam ca a fost demis de peste 90% dintre romani in 2012 cu toata echipa lui de complici luptand impotriva vointei si interesului poporului/ nicio surpriza pentru niciun om cu o inteligenta minima .

Problema o reprezinta cei care au stiut toate aceste adevaruri si totusi l-au sprijinit pe Basescu preferand sa nu vada realitatea sau sa gaseasca scuze penibile / totul pentru ca Basescu a luptat la un moment dat ( si doar din interes propriu) impotriva celor pe care ei ii urau - pentru ca Basescu le satisfacea lor frustrarile, ambitiile neimplinite si lacomia pe care o ascundeau ipocrit! Au fost complicii lui Basescu doar pentru ca se lupta cu PSD, cu Nastase, Geoana, Oprescu sau Ponta - si pentru ca le dadea lor ceea ce ceilalti le refuzau.

Basescu a condamnat Comunismul si Securitatea ( un fel de Dancila si Fifor condamnand azi “Regimul Liviu Dragnea”) - iar complicii lui inca il lauda cu ipocrizie pentru asta ; tocmai pentru ca au fost si ei comunisti si securisti - si Basescu a mintit pentru ei toti/ Daca avea interesul politic, Basescu ar fi condamnat orice : religia, familia, omenirea .... iar ei l-ar fi aplaudat in acelasi fel! Cei care cu adevarat au avut curaj si au refuzat sa faca pactul cu Securitatea si PCR sunt total uitati - pentru ca tot curajul lor a fost confiscat de Basescu si gasca lui de complici!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier, pe care Băsescu îl numea ”pisoi”, este de părere că nu se rezolvă nimic prin condamnarea celui care a fost președinte două mandate.

”Prin condamnarea lui Basescu nu rezolvam absolut nimic - complicii lui isi vad mai departe de viata si de functiile lor ( sa dam doar exemplul unui alt colaborator dovedit al Securitatii - Mircea Dumitru - Rectorul Universitatii din Bucuresti, actual sponsor oficial pe bani multi al CNSAS )

Si Basescu isi vede linistit de treburile lui: ne reprezinta in continuare in Parlamentul European pe zeci de mii de euro, sta in casa de la RAPPS, primeste pensie de marinar ( turnator) dar si de parlamentar ( pensie speciala) , merge cu masina SPP si este insotit de aghiotanti platiti din bani publici - si ne da lectii la televizor despre ce trebuie sa facem in Romania.

Nu simt nicio satisfactie pentru verdictul instantei ( am avut lucuri mult mai importante si pozitive de sarbatorit de ziua mea de nastere”, a mai sspus Victor Ponta.