Victor Ponta, atac la adresa baronului ex-PD cu mentalitate de vătaf

Fosul premier Victor Ponta lansează un nou atac la adresa așa-numitului “cartel de la Teldrum” care a confiscat PSD.

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta vorbește despre gruparea formată din "foști PD-iști cu gândire de baron - vătaf local ( puși doar pe făcut bani, case, mașini, lacuri și fonduri de vânătoare, contracte cu statul, etc ) si fosti PRM-iști care duc Partidul si Romania spre vremurile nationalism-comunismului de care am crezut ca ne-am despartit definitiv dupa intrarea in UE."

Pe de altă parte, fostul premier sugerează, oarecum voalat, că eforturile liderilor PSD de dinaintea lui Liviu Dragnea, adică Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, de a moderniza partidul au eșuat.

Azi PSD este condus de “Cartel” pe un drum pe care PD și PRM au mers deja - și au dispărut în istorie.

Comentariul lui Victor Ponta vine ca reacție la anunțul europarlamentarului PSD Sorin Moisă că părăsește partidul.