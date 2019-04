Victor Ponta, atac dur: "Eu văd azi o știre mult mai importantă pentru viitorul României"

"Eu vad azi o stire mult mai importanta pentru viitorul Romaniei decat procesul lui Dragnea! Pana in 1989 Ceausescu i-a fortat pe parintii si bunicii nostri sa plateasca toate datoriile externe ale Romaniei - a obtinut acest rezultat.

1. In 2012 (dupa Criza Economica, taierea salariilor si pensiilor si imprumuturile facute de Basescu de la FMI si Banca Mondiala) Romania ajunsese la 100 de miliarde de euro datorie externa

2. In 2015 ( desi am dat inapoi salariile si pensiile, am redus TVA si multe alte taxe, am pastrat deficitul bugetar sub 3% din PIB, am platit datoria la FMI samd) am reusit sa scadem datoria externa la 90 de miliarde ( cu 10 miliarde in doar 4 ani) ! Iar directia in care mergeam era cea corecta pentru Romania !

3. In 2016 Liviu Dragnea a votat si sustinut Guvernul Ciolos ( pe care l-a dat jos) / in 2017 Guvernele Grindeanu si Tudose ( pe care le-a dat jos) / in 2018 Guvernul Dancila ( pe care vrea sa-l dea jos acum) ! Rezultatul este ca datoria externa a sarit iar la 100 miliarde - si sub semnatura lui Teodorovici Romania se imprumuta in fiecare zi cu miliarde si milioanede euro

4. Daca acesti bani ar fi folositi pentru autostrazi, spitale, scoli, mediu, impaduriri, cercetare, inovatie, productie alimentara si de bunuri cu valoare adaugata - ar fi foarte bine / dar, din pacate , toti acesti bani se duc pentru “cheltuieli curente” - adica de tinut primarii si alegatorii linistiti pana la alegerile din 26 Mai si pana se rezolva problemele in Justitie

5. Spre deosebire de banii de la Uniunea Europeana, pe care nu trebuie sa ii dam inapoi ( dar nici nu pot fi furarati de Teldrum si alte firme prietene) acesti 100 de miliarde de euro trebuie sa ii dam inapoi , cu tot cu dobanda!

Calculati acum faptul ca parintii nostri au iesit sau ies curand la pensie, copiii nostri pleaca in strainatate, cele mai mari salarii sunt la Stat la cei numiti politic si la clientela lor ; si calculati cat suntem toti datori ; si cat si cum o sa dam inapoi acesti bani!

Eu am calculat - intai m-am ingrozit ; pe urma am luat decizia sa strangem o echipa de profesionisti la ProRomania si sa ne pregatim pentru viitor!", a scris liderul Pro România pe pagina sa de Facebook.