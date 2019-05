Victor Ponta, atac devastator la adresa lui Dragnea: "Ieși din cotloanele unde te simți tu bine!"

Victor Ponta a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea, făcând aluzie la extradarea lui Mazăre din Madagascar și a Elenei Udrea din Costa Rica.

Victor Ponta a îndemnat românii, pe pagina sa de Facebook, să iasă la vot pe 26 mai, în același timp atacându-l dur pe Dragnea.

”Liviule - ti-e frica de PRO Romania! Dar de ce ti-e frica nu scapi! O sa fugi in “Tara lui Dragnea” ca in Madagascar sau Costa Rica vezi ca nu mai merge! Stii bine ca oamenii vor vedea pe buletinul de vot Lista ProRomania ( Victor Ponta, Corina Cretu, Mihai Tudose si Iurie Leanca) - langa Lista “lui Dragnea” ( cu slugi si mascarici care ii fac pe plac Jupanului)! Si stii ce vor alege! Si mori de frica! Imi aduc aminte cand ne spuneai tu pe malul Lacului Belina ca asa facesobolanul cand e speriat - fuge in colt si asteapta sa te intorci cu spatele ca sa sara sa muste ; exact cum faci tu acum! Dar am invata ca sobolanul il omori cand turbeaza si sare la gat - ca tine acum! Hai - iesi din cotloanele unde te simti tu bine! Te asteptam noi cei de la ProRomania sa iesi la lumina!