Victor Ponta, acuzaţii grave la adresa premierului Dăncilă

Liderul Pro România, Victor Ponta, o critică în termeni duri pe Viorica Dăncilă. Ponta e de părere că Dăncilă e un premier incompetent.

"Cine plăteşte pentru incompetenţa guvernamentală şi orbirea mafiotă a celor care au confiscat România, Parlamentul, Guvernul şi PSD? Răspunsul este foarte simplu din păcate - NOI toţi românii, mulţi ani de acum încolo" , scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Nu este prima oară cînd Victor Ponta o ironizează pe Viorica Dăncilă. "Interesant este că doamna Dăncilă a dat OUG şi a fugit. Din păcate, noi nu avem acord de extrădare cu Dubaiul, deci nu o putem aduce în ţară să ne explice ce scrie în OUG. De altfel, eu cred că ea nici nu ştie ce scrie în OUG, ea fiind negociată şi duminică seara la sediul PSD. Să negociezi OUG duminică noaptea la partid şi să o dai a doua zi dimineaţa este o bătaie de joc! Am făcut parte din multe guverne ale PSD, la fel ca domnul Ioan Rus, dar aşa bătaie de joc nu am văzut. Iar în ceea ce priveşte OUG, nici eu, nici dumneavoastră nu ştim ce cuprinde, că nu am văzut-o. Ne-a zis domnul Toader Tudorel şi n-avem decât să-l credem pe cuvânt", a scris zilele trecute Victor Ponta pe Facebook.