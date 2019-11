Victor Ponta a anunțat cum va vota pe 24 noiembrie

Victor Ponta, liderul Pro România, spune că va merge la vot pe 24 noiembrie, dar nu va vota nici pentru Iohannis, nici pentru Dăncilă.

"Fac parte din acel mare grup de romani ( probabil peste 50% ) care nu este multumit si nu va vota pe 24 Noiembrie nici pentru Klaus Iohannis nici pentru ( Doamne Fereste) Viorica Dancila - nu ii consider pe niciunul Presedintele de care are nevoie Romania in urmatorii 5 ani / nu voi vota pe lozinca "raul cel mai mic", nu voi vota contra!

Cei care sunt multumiti de unul dintre cei doi candidati vor merge si ii vor vota - daca doriti sa ma injurati pe mine si pe cei care nu ii votam pe niciunul puteti sa o faceti ( cei mai stupizi si inutili comentatori sunt oricum cei care ma injura din reflex - ca sunt comunist, pesedist, bla bla - fara sa citeasca macar ca am spus ca NU o votez pe Dancila)!

As vrea insa sa va ganditi putin cam ce Presedinte v-ati dori pentru Romania ( si sa vedeti daca aceasta dorinta se regaseste in Klaus Iohannis- de Dancila nici nu e cazul sa intreb)!", a scris Victor Ponta pe Facebook.