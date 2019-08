Victor Pițurcă, prima declarație după revenirea în Liga 1: Vreau să câștig campionatul

Victor Piturca a semnat cu U Craiova

Victor Piţurcă a fost numit, joi, în funcţia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat clubul pe pagina sa de Facebook. Fostul selecţioner va conduce echipa de pe banca tehnică şi va coordona strategia clubului pentru cel puţin trei ani.

Universitatea Craiova a anunţat astăzi o mutare-bombă: Victor Piţurcă a fost numit manager / director tehnic. „Ca manager al Universității Craiova, Victor Pițurcă va conduce echipa de pe banca tehnică și va coordona strategia clubului pentru cel puțin 3 ani", se precizează într-un comunicat al Ştiinţei.

Victor Pițurcă a oferit un prim interviu după ce a semnat cu Universitatea Craiova. Fostul selecționer al echipei naționale a României este noul manager al formației din Bănie pentru cel puțin trei ani și va încasa un salariu anual în valoare de 200.000 de euro.

Noul manager tehnic al Universităţii Craiova, Victor Piţurcă, a acordat un scurt interviu pentru site-ul oficial al Ştiinţei, în care explică prezenţa şi rolul său la gruparea din Bănie şi obiectivele pe care şi le-a trasat.

Vezi mai jos interviul integral:

Fostul selecţioner al României va superviza astfel activitatea antrenorului Corneliu Papură.

Victor Piţurcă (63 de ani) se află la a treia „descălecare" a lui Piţi la gruparea din Bănie. Primul mandat al lui Victor Piţurcă în Bănie a fost în sezonul 1994-1995, când Craiova, cu Craioveanu, Stângă, Gane, Papură, Gabi Popescu în echipă, s-a bătut la titlu cu Steaua, terminând pe locul 2. Piţurcă a preluat în 2010 din nou Craiova, fiind instalat de Adrian Mititelu la FC Universitatea, dar colaborarea nu a durat decât câteva luni.

Originar din comuna doljeană Orodel, Victor Piţurcă şi-a făcut junioratul şi a evoluat la Universitatea Craiova în anii 1970, scrie GDS.ro. A mai jucat la Pandurii, Drobeta, FC Scorniceşti şi apoi la Steaua, cu echipa din Ghencea câştigând mai multe trofee, culminând cu Cupa Campionilor Europeni şi Supercupa Europei.

R. Bine ați venit la Universitatea Craiova. În ultima vreme ați stat departe de echipele din fotbalul românesc. De ce Știința?

Victor Pițurcă: Sincer nu doream să revin în fotbalul românesc în acest moment. Poate peste câțiva ani. Îmi doream să rămân în țările din Golf, însă a fost acel proces cu fostul meu club care a durat foarte mult. Am preferat să stau o perioadă și timpul a trecut. Am avut oferte, atât din țară cât și din străinătate, însă nu pe placul meu. Acum când a venit oferta din partea Universității Craiova am acceptat imediat, deoarece mereu ambiția mea a fost de a face performanță cu Universitatea Craiova. Am acceptat să revin în fotbalul românesc doar pentru că a fost vorba de Universitatea Craiova.

R: Care sunt obiectivele?

V.P.: Pentru mine obiectivul este unul singur: câștigarea campionatului și accederea în grupele Ligii Campionilor. Vom vedea cum vor evolua lucrurile în următoarea perioadă, pentru că, împreună cu conducerea clubului, am admis faptul că mai avem nevoie de 4 – 5 jucători valoroși. Dar obiectivul meu acesta este: câștigarea campionatului pentru că suporterii Universității asta așteaptă de la echipă și implicit de la mine.

R: Se poate implica Universitatea Craiova în lupta pentru titlu chiar din acest sezon?

V.P.: Toată lumea știe foarte bine ce îmi doresc eu, așa că nu are rost să o mai repet. Acesta este obiectivul meu: câștigarea campionatului chiar din acest an. Va fi mai greu, însă eu cred că sunt șanse.

R: Care sunt atribuțiile dumneavoastră?

V.P.: Mă voi ocupa de tot ce înseamnă echipa de fotbal. Am discutat cu acționarii echipei, oameni foarte deschiși, care își doresc, la fel de mult ca mine ca lucrurile să mergă bine la echipă și să câștigăm campionatul. Din acest motiv au și apelat la serviciile mele.

R: Care va fi staff-ul dumneavoastră?

V.P.: Deocamdată nu vă pot spune care va fi staff-ul meu tehnic. Îl veți afla pe data de 1 septembrie, atunci când eu voi veni la echipă. În orice caz, îmi doresc ca actualul antrenor, Corneliu Papură, să rămână alături de mine la echipă și sper că va accepta lucrul acesta.

R: Aveți un mesaj pentru suporteri?

V.P.: Îmi pare bine că vin la Craiova și că voi fi din nou împreună cu ei și sper ca ÎMPREUNĂ să reușim ceea ce ne dorim cu toții în Oltenia. Echipa are nevoie de suporteri și îmi doresc ca aceștia să vină mâine la partida cu Astra în număr foarte mare. Sunt trei puncte importante pentru noi și le putem obține doar cu suporterii alături.