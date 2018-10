Rareş Bogdan l-a găsit pe Victor Ciorbea. Unde a fost văzut cel mai căutat om din România

Rares Bogdan

Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, omul-cheie în disputa privind OUG de modificare a legilor Justiţiei, îşi va petrece mare parte din concediul de 2 săptămâni în Statele Unite ale Amerciii. Informaţia a fost publicată chiar de instituţia condusă de Ciorbea. Galeria Foto.

Rareş Bogdan "l-a găsit" însă pe cel mai căutat om din România. Realizatorul "Jocuri de putere" a distribuit pe Facebook o postare a lui Oreste care-l înfăţişează pe Ciorbea în aeroport.

"În timp ce sistemul judiciar arde din cauza piromanilor ciumei roșii, “avocatul poporului” își odihnește osânza in aeroport spre Londra! Ce mizerie! Nu concediul in sine, ci faptul ca nu a delegat pe nimeni cu competente decizionale, cât va orbecăi el prin Soho...", a scris Oreste.

Cel mai probabil, Victor Ciorbea va face escală la Londra pentru ca, apoi, să se îmbarce într-un transatlantic spre SUA.

"Opinia Publica, Parchetul General, PNL si USR asteapta ca Avocatul Poporului sa sesizeze CCR pe OUG-ul lui Toader si Dragnea, iar Victor Ciorbea tocmai pleaca la Londra, este in Aeroportul Otopeni acum la Plecari, asta dupa ce si-a luat concediu 2 saptamani, dupa cum am anuntat aseara in EXCLUSIVITATE, la Jocuri de Putere", a postat şi Rareş Bogdan.

