Vicii și patimi nestăvilite, în funcție de zodie. Horoscopul plăcerilor vinovate

Descopera ce placeri vinovate te caracterizeaza in functie de semnul zodiacal!

Virtutile stau la baza oricarei societati civilizate, insa viciile sunt cele care dau sare si piper vietii. Iata ce spun astrele despre placerile vinovate ale fiecarui semn zodiacal:



Berbec







Acest semn zodiacal nu cunoaste oprelisti atunci cand vrea sa petreaca un weekend nebun. Excesele nu ii sunt straine si poate fi vazut la bar cu shoturile aliniate pe tejghea. Desi are o predilectie pentru Bourbon, Jagermeister sau Scotch, vinul rosu are un loc special in topul preferintelor sale.



Taur



Pentru Taur, excesele alimentare (mai ales carbohidrati) si bahice reprezinta modalitatea perfecta de a face fata oricaror sentimente apasatoare. Nu conteaza ca este vorba de bere, vin sau, mai ales vodca. Sunt in stare sa isi amorteasca nu doar neplacerile, ci si starea de constienta. Taurii adora sa faca sex si iubesc mai ales vanatoarea si tot ce tine de cucerirea persoanei iubite.



