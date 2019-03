Vicepremierul Ana Birchall și engleza

Ana Birchall

FOTO: 9am.ro

Ana Birchall se apără după ce în mediul online a fost criticată pentru modul în care se exprimă în limba engleză. Vicepremierul, care și-a început discursul în engleză cu fraza: Good morning, very very much!, adică Bună dimineața foarte foarte mult, spune că de fapt cuvintele „very very much“ au fost adresate unei ... persoane din sală.

Ana Birchall, în timpul Conferinţei de Tineret a Uniunii Europene oficialul român i-a salutat pe cei din sală cu formula „Good morning very much!''( „Bună dimineața foarte mult”).

,,Bună dimineața foarte mult! Vă mulţumesc foarte mult, bună dimineaţa tuturor şi fiecăruia dintre dumneavoastră. Este o onoare şi o plăcere să fiu aici, astăzi, alături de voi şi vă urez numai bine în numele premierului şi Guvernului României'', a spus în engleză Ana Birchall.

După apariția imaginilor, Ana Birchall a reacționat.

”Apare undeva prin presă (sigur că e o simplă coincidență că apare în câteva articole, seara, în decurs de 2 ore, deși discursul meu a fost la 9.30 AM) că nu aș vorbi bine limba engleză. Sunt convinsă că nu au scris cu răutate, dar dacă tot au fost în sală poate au observat că după ce am dat bună dimineața imediat am interacționat cu cineva din sală spunând “very very much”! So, I wish to all of you a very good night. Thank you very much! Ana” a scris social democrata pe pagina de facebook.