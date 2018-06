Stănescu, spre PSD: Cu arma la picior, când preşedintele va fluiera, să fiţi la Bucureşti!

Vicepremierul Stănescu, spre PSD: Cu arma la picior, când Dragnea va fluiera, să fiţi la Bucureşti!

Vicepresedintele PSD Paul Stanescu a declarat, sambata, la Slatina, ca social-democratii ar putea organiza un nou miting la Bucuresti, solicitandu-le membrilor sa fie pregatiti de fiecare data "cu arma la picior".

Stanescu a participat la Conferinta de Alegeri a Tineretului Social-Democrat Olt, multumindu-le tinerilor pentru prezenta si organizarea de care au dat dovada la mitingul organizat in Capitala, scrie ziare.com.



El a spus ca este posibil sa fie chemati din nou la Bucuresti.



"Apreciez foarte mult ce ati facut si ati avut un moment in care m-am bucurat enorm, mitingul de la Bucuresti, cand v-ati organizat foarte bine si cred ca PSD Olt n-a raspuns niciodata asa de bine la un asemenea mare eveniment pe care partidul l-a organizat la nivel national. Am vazut ca au fost si persoane mai in varsta ca mine, dar au fost foarte multi tineri. M-am bucurat ca de la Olt ati venit foarte multi si fac apelul la voi: sa stiti ca in urmatoarea perioada, uitandu-ne cu totii pe scena politica, trebuie sa fim pregatiti de fiecare data cu arma la picior, este posibil sa mergem din nou la Bucuresti si v-as ruga sa mergem cat mai multi sa spunem ca nu conteaza doar cateva mii de oameni care se strang in fata Guvernului, acolo, in Piata Victoriei, care de fapt nu reprezinta interesele natiunii, ci alte interese. Am verificat aceste lucruri si au alte interese, interesele altora. Nu pot sa spun aici cam ce cred eu despre ce interese sunt, dar v-as ruga sa fiti pregatiti, sunteti tineri, cu arma la picior, cand presedintele va fluiera, cu totii sa fiti la Bucuresti", a declarat Stanescu.