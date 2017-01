Vibrația anului 2017, în funcție de data nașterii

Anul 2017 este anul unor noi începuturi, potrivit specialiștilor în numerologie.

Numarul 1 da startul unui nou ciclu de 9 ani. Fiecare dintre noi are oportunitati de a planta semintele, care vor da rod, de a manifesta energii care sa ne duca intr-un nou stadiu al existentei noastre.

Anul 2017 este perfect pentru a-ti stabili obiective noi, reguli noi, in care poti incepe sa faci lucrurile diferit, in care sa renunti la tot ce este vechi in viata ta, de la obiecte, la obiceiuri si atitudini.

Iata care este vibratia personala a anului 2017, in functie de data nasterii.

Mai intai afla-ti numarul pesonal

Numarul personal presupune reducerea numerelor pana la o singura cifra.

Exemplu: data nasterii -29 decembrie

12 (luna) devine 1+2=3

29 (ziua) devine 2+9=11 1+1=2

Aduna aceste numere 3+2=5

Apoi adauga la acest numar vibratia anului 2017 – 1.

5+1=6

Daca obtii un numar cu doua cifre, redu-l pana la una singura.

