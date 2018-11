Viața bate filmul! Proprietar de bordeluri, mort dar victorios în alegerile din în SUA

Dennis Hof, un celebru proprietar de bordeluri decedat luna trecută, a fost ales în alegerile americane de la jumătate de mandat în adunarea locală din Nevada, sub eticheta republicană, din cauza unor prevederi ale coduluielectoral în vigoare.

Potrivit rezultatelor electorale locale, publicate pe site-ul legislaturii din Nevada, Dennis Hof a obţinut o victorie cu 63% din voturile exprimate împotriva unei candidate democrate, în a 36-a circumscripţie a adunării acestui stat din vestul ţării, în care prostituţia este legală.

Dennis Hof a murit la 16 octombrie, după ce şi-a sărbătorit împlinirea a 72 de ani la un miting electoral, în compania unui actor porno pensionar şi unui reprezentant al lobby-ului împotriva impozitelor.

Cunoscut prin personalitatea sa zgomotoasă, acest susţinător al lui Donald Trump, de asemenea o fostă vedetă de reality-show, a deschis şapte bordeluri, staţii de alimentare cu carburant şi restaurante în regiune.

El şi-a publicat memoriile, intitulate ”The art of the pimp” (”Arta peştelui”), o aluzie la bestsellerul lui Donald Trump ”The art of the deal” (”Arta negocierii”).

Dennis Hof a obţinut cu uşurinţă învestitura republicană în această circumscripţie conservatoare şi rurală din sudul statului.

Codul electoral al statului Nevada a autorizat menţinerea candidaturii sale după deces.

Conducerea politică locală urmează să numească un înlocuitor.