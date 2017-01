Viața bate filmul! Povestea agentului alcoolic care a creat cel mai faimos imperiu fast-food

Povestea adevărată a antreprenorului american Ray Kroc - un agent de vânzări din Illinois care a transformat McDonald’s-ul dintr-un mic stand cu hamburgeri într-un imperiu global cu peste 35.000 de spaţii în lume, ajunge și în cinematografele din România.

Filmul ”Fondatorul/ The Founder”, povestea agentului de vânzări alcoolic care a făcut din McDonald’s un brand internaţional, cu Michael Keaton în rol principal, are la bază cartea ”Ray & Joan: The Man Who Made the McDonald's Fortune”, scrisă de jurnalista Lisa Napoli şi apărută în 2016.

Ray Kroc i-a convins, în în 1961, pe fraţii Richard şi Maurice McDonald să îi vândă marca de restaurante pentru 2,7 milioane de dolari.

Kroc - conservator susţinător al preşedintelui Richard Nixon - a murit în 1984, iar filmul se încheie cu suspiciunea că el i-a înşelat pe cei doi fraţi, privind plata drepturilor de autor.