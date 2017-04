Veşti TERIBILE despre românul condamnat la moarte în Malaezia. Ce a aflat tatăl

Paradoxal sau nu, pe măsură ce trece timpul de la condamnarea sa la moarte, tensiunea creşte tot mai mult în celula lui Ionuţ Gologan, românul din Telega care, anul trecut, a primit din partea instanţei supreme din Malaezia cea mai aspră dintre sentinţe: pedeapsa capitală!





"Vorbesc des cu Ionuţ, dar veştile nu sunt deloc bune. Mi-a spus din nou că nu mai poate, că e disperat. Şi că vrea să se omoare. Eu i-am spus lui Ionuţ să stea cuminte şi să se roage la Dumnezeu, că va fi bine până la urmă. Dar el mi-a explicat de ce este disperat. Mi-a spus că prietenii săi cu care stătea în celulă, cu care a mâncat o pâine amară, au fost executaţi în faţa lui", a spus, aproape plângând, Dumitru Gologan, tatăl lui Ionuţ Gologan, pentru Ring.



"E disperat, am simţit în vocea lui. Zice că aproape în fiecare zi vede că ia câte un deţinut din celulă şi nu-l mai aduce înapoi. Zice băiatul: Tată, am mâncat o pâine amară cu ei. Cum să văd că nu mai vin înapoi? I-a spânzurat în faţa lui. Erau condamnaţi pentru crimă şi pentru viol. L-am întrebat pe Ionuţ dacă acei băieţi au fost spânzuraţi pentru droguri, iar băiatul mi-a zis: Nu, tată, nu erau pentru droguri, erau condamnaţi pentru crimă şi viol. Băiatul mi-a mai zis la telefon: Tată, i-a scos în faţa puşcăriei. Am văzut că nu mai vin şi m-am întrebat ce-o fi cu ei, că am mâncat o pâine amară cu ei. Pe urmă ne-a scos şi pe noi. Când ne-a scos în faţa puşcărie, i-a ridicat pe ei în ştreang. Eu nu mai rezist, tată, nu mai rezist!", a mai povestit Dumitru Gologan.