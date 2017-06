Vestea pe care Gică Hagi spera să n-o audă. Trădarea lui Gigi Becali este oficială

Finanţatorul formaţiei FCSB, George Becali, a declarat că a depus în cursul zilei de marţi toate documentele pentru a constesta câştigarea titlului de către FC Viitorul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Comitetul Executiv al FRF, în cadrul şedinţei de luni, 5 iunie, a omologat clasamentul LPF şi a acceptat astfel Viitorul drept echipa campioană.

"Deja am depus actele astăzi, am plătit la avocat, a făcut toată apărarea. Dumnezeu să hotărască prin judecători dacă a fost dreptate sau nu. Dacă a fost dreptate cu Craiova, dacă a fost dreptate cu Săpunaru, dacă a fost dreptate cu Petrescu, care nu ne-a dat două penaltiuri şi cu Haţegan. Dacă nu am dreptate, o să fiu primul care o să zică: «Să mă ierte toată lumea fotbalului, felicitări Viitorul, felicitări Hagi!». Dacă nu, o să zic: «Mulţumesc, Doamne, că ai făcut dreptate!». Dacă nu erau toate câte s-au întâmplat, un singur jucător nu dădea două autogoluri într-o săptămână, care n-a dat în viaţa lui autogol, poate nu făceam. Dacă tu, Craiova, nu intrai cu cinci copii, poate nu făceam, dacă Petrescu ne dădea cele două 11 metri pe care nu ni le-a dat, poate nu făceam. Nu mai vreau să zic mai multe. Asta nu înseamnă că eu acuz Viitorul, Viitorul n-are nicio vină şi nici Hagi. Sunt lucruri care s-au întâmplat şi le-au făcut ceilalţi actori ai fotbalului", a declarat Gigi Becali la Sport.ro, preluat de Mediafax.

Viitorul şi FCSB au terminat sezonul la egalitate de puncte, câte 44, iar echipa lui Hagi a fost desemnată campioană de forurile din România. FCSB atacă faptul că în regulamentele interne nu este făcută o separare clară între sezonul regulat şi cel de play-off şi cere luarea în calcul a tuturor meciurilor directe.