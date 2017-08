Vestea bombă de la FCSB, anunțată în urmă cu puțin timp

FC Steaua a anunțat împrumutul pentru un sezon al jucătorului Artur Jorge Marques Amorim, de la Sporting Clube de Braga.



Fundașul lusitan a semnat contractul cu Steaua chiar în ziua în care a împlinit 23 de ani, și-a ales tricoul cu numărul 19 și va ajunge în țara miercuri, după partida pe care roș-albăstrii o vor dispută împotrivă celor de la Sporting Clube de Portugal, anunță clubul pe Facebook.





Imediat după semnarea contractului, portughezul a oferit câteva declarații, în exclusivitate, pentru www.steauafc.com:



"Sunt foarte fericit că am primit șansa de a ajunge la Steaua. Încă din prima zi în care am fost contactat, mi-am dorit să joc la cel mai mare club din România, cu o bogată istorie în cupele europene.



Abia aștept să încep munca alături de noii mei colegi, să ajut echipă și să joc în față suporterilor noștri, pe Național Arenă! Am venit aici să lupt pentru trofee, să câștig alături de club tot ceea ce merită și să joc în competiții europene.



Proiectul clubului pentru acest an este unul foarte ambițios și mă simț onorat că fac parte din el. Sunt sigur că voi fi primit foarte bine de echipă și că vom fi foarte fericiți la sfârșitul acestui sezon!", a declarat Artur Jorge.



Artur Jorge Marques Amorim este un jucător portughez, născut pe 14 august 1994, la Braga. Este un produs 100% al celor de la Sporting Clube de Braga și a fost împrumutat, în sezonul 2014-2015, la Vilaverdense și Freamunde. La începutul acestui sezon, fotbalistul a fost împrumutat la Royal Excel Mouscron, însă nu a apucat să evolueze pentru belgieni. A strâns, în sezonul 2016-2017, 28 de partide pentru Sporting Braga în campionat, Cupă Portugaliei și în grupele UEFA Europa League.

