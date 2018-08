Veste uriaşă! A ieşit din COMĂ, când nimeni nu-i mai dădea nicio şansă. Familia face ANUNŢUL ŞOC!

Abdelhak Nouri a iesit din coma, la peste un an dupa ce s-a prabusit pe teren, in timpul unui amical al lui Ajax.

Potrivit familiei, jucatorul in varsta de 21 de ani intelege si poate comunica prin miscari ale capului, dar nu poate sa-si miste deloc corpul!



"Situatia sa e mai buna ca acum cateva luni. Totusi, din punct de vedere fizic e foarte dificil. Forma sa fizica se deterioreaza pentru ca nu se misca. E fortat sa stea in pat si nu-si poate misca deloc corpul, doar capul", a spus tatal sau, pentru publicatia olandeza NOS.



"L-am mai plimbat in scaunul cu rotile, ceea ce acum cateva luni era de neimaginat. E in continuare un proces dificil. Sistemul sau imunitar e foarte slab, iar comunicarea cu el poate fi facuta doar prin deschiderea gurii sau ridicarea sprancenelor, pentru da sau nu", a mai adaugat acesta.



Pe 8 iulie 2018, Nouri s-a prabusit pe teren in timpul unui meci amical dintre Ajax Amsterdam si Werder Bremen, dupa o aritmie cardiaca, noteaza ziare.com. A fost transportat cu elicopterul la spital, unde s-a descoperit ca a suferit daune severe si permanente daune la creier.