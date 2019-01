Veste tristă despre marea artistă Maria Ciobanu

Maria Ciobanu

Maria Ciobanu, 81 de ani, îndrăgita interpretă de muzică populară, a fost dusă de urgență la spital.

Maria Ciobanu trece prin momente grele, după ce a acuzat stări de rău, motiv pentru care și-a anulat unele dintre concertele pe care le avea programate.

Ciobanu trebuie să respecte mai multe interdicții, printre care se numără și faptul că nu mai poate zbura cu avionul în țară pentru o perioadă mai lungă de timp. Aceasta trebuie să evite, pe când posibil, repetarea accidentului vascular din vară, când și-a pierdut temporar memoria, a scris Evenimentul Zilei.

"Maria Ciobanu este bolnava si, in ultimul an, starea sa de sănătate s-a agravat, spre disperarea celor din familie. Are stări acute de oboseala, dureri de cap și nu prea poate sa mai stea in picioare mai mult de 20 de minute! In plus, are probleme cu inima, ceea ce duce uneori la o respirație greoaie si palpitații.

De aceea, familia a preferat sa o trimită în America, la fiica sa, si la doctorul de la Los Angeles, care o tratează de un an si jumatate. In momentul in care a vazut-o, medicul i-a administrat rapid un tratament, i-a făcut analizelele si i-a explicat ca nu mai are voie sa facă, timp de patru-cinci luni de acum înainte, niciun zbor cu avionul pana în tara, pentru ca situația in care se afla nu ii permite. Mai rau, poate avea consecințe îngrozitoare, poate asemănătoare cu accidentul vascular din vara, atunci când si-a pierdut temporar memoria”, a transmis un apropiat al cântăreței, conform wowbiz.ro

CINE ESTE MARIA CIOBANU

Maria Ciobanu, născută pe 3 septembrie 1937, în Roșiile, județul Vâlcea, este o interpretă de folclor românesc.

Repertoriul legendarei artiste cuprinde peste 500 de piese înregistrate pe discuri la Radio și TV: „Lie ciocârlie”, „Aurelu’ mamii”, „Vântul de vară mă bate”, „Lângă poartă am un tei”, „Cei mai frumoși ani ai mei”, „Ce n-aș da să mai fiu mică”, „Roata mare” ș.a.

Maria Ciobanu a debutat pe Scena Ateneului Român alături de Orchestra “Barbu Lăutaru” a Filarmonicii “George Enescu” (1961), a fost solistă Ansamblul “Ciocârlia” (1962-2004) și colaborează cu toate marile orchestre de muzică populară din țară, cântând sub bagheta unor dirijori maeștri: Ionel Budișteanu, Paraschiv Oprea și Gheorghe Zamfir.

Ciobanu a concertat în toată lumea, cunoscând personalități marcante ale lumii muzicale, precum Placido Domingo, Jose Careras și Luciano Pavarotti.

Maria Ciobanu a fost distinsă de 2 ori cu "Discul de Aur".

De asemenea, fostul președinte Ion Iliescu i-a conferit pe 29 noiembrie 2002 Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”.

Tot Ion Iliescu i-a conferit pe 7 februarie 2004 și Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, Categoria D - "Arta Spectacolului", „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

Pe 4 iunie 2008, Mariei Ciobanu i-a fost conferit gradul de ambasador al României la ONU.

Pe 23 octombrie 2014, intr-o ceremonie ce a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia, Maria Ciobanu a primit din partea Casei Regale a României decorația Ordinul Coroana României în grad de Cavaler cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a Regelui Mihai I al României.