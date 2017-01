Veste tristă despre Anca Pandrea

Anca Pandrea

Anca Pandrea este bolnavă, motiv pentru care vremea rece din ultima perioadă o face să stea doar în casă.

“Am risc de stop-cardiac. M-a sunat doamana doctor si m-a anuntat sa nu ies. Am probleme si cu inima si respiratorii, pulmonare, si o simpla iesire “la paine”, ca sa zic asa, ar putea sa imi fie fatala. De o saptamana stau inchisa in casa. Nici in curte n-am iesit, nici cu fular la gura nu am voie”, a spus Anca Pandrea pentru wowbiz.ro.