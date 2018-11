Veste tristă despre Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu se pregătește pentru o intervenție chirurgicală și vrea să ia totul de la capăt, mai ales după ce a fost nevoită să treacă prin multe momente dificile în timpul divorțului.

Invitată la Antena Stars, Adriana a vorbit, fără rețineri, despre viața ei. Își crește copiii și este foarte bucuroasă că aceștia sunt bine din toate punctele de vedere. Există doar regretul că fostul soț nu vorbește nici cu ea, nici cu ei.

”Îmi cresc copiii asta fac. Sunt bine copiii, încă mai avem de lucrat la anumite lucruri. Am avut vreo 70 de procese pe care le-am încheiat anul acesta. Am avut o perioadă în care era ziua și procesul, emisiunea, copiii. Din păcate, tatăl copiilor mei nu vorbește cu mine nici despre copii. Consider că două persoane care se despart trebuie să rămână în relații amiabile pentru a discuta despre educația copiilor”.