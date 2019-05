Veste teribilă din Galați. Bebelușul sugrumat de mama lui a murit la spital

Bebelușul din Galați pe care mama lui l-a sugrumat a murit la spital. Femeia ar putea fi cercetată acum pentru omor. Imediat după ce și-a agresat copilul, mama a vrut să se sinucidă.

Tragedie într-un apartament din cartierul gălăţean Micro 17. Rămasă singură acasă cu bebeluşul de doar opt luni, mama acestuia, depresivă care întrerupsese medicaţia, și-a sugrumat copilul, scrie Realitateadegalati.net.

După ce l-a strâns de gât pe cel mic, şi-a tăiat venele.

Soţul femeii, care ieşise din casă, împreună cu copilul mai mare, s-a întors la timp ca să cheme ajutor. După un apel la 112, salvatorii au reuşit să resusciteze copilul, care fusese găsit cianotic, transportându-l apoi la Spitalul de Copii.

”Am găsit un copil de opt luni, în stop cardio-respirator, cianozat intens, cineva a spus că este posibil să fie de aproximativ jumătate de oră, după manevrele de resuscitare am reușit să obținem puls, deci are activitate cardiacă, și acum îl ducem la Spitalul de Pediatrie. Mama merge la Spitalul Județean, iar apoi la Spitalul de Psihiatrie pentru că are o depresie acută. De obicei, la copii mici și nou-npăscuți, stopul cardio-respiraror se produce prin asfixie mecanică. Mama avea venele tăiate, era șocată și nu a putut să vorbească”, ne-a explicat dr. Cătălin Țimpău, medic UPU-SMURD Galați.



Din păcate, copilul a murit la spital, relatează RealitateaTV.

Mamei, în vârstă de 35 de ani, i s-a acordat primul ajutor, fiind transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei”, de unde urma să fie transferată la Spitalul de Psihiatrie.

Potrivit poliţiştilor, în cauză se fac în continuare cercetări, pentru stabilirea tuturor detaliilor şi încadrarea juridică a faptei.

Femeia, diagnosticată cu depresie severă, nu a putut să-și explice gestul. Anchetatorii vor decide acum dacă tânăra avea sau nu discernământ în momentul comiterii faptei.