Veste proastă pentru România. Suntem pe ultimul loc în UE la cheltuielile turiștilor

În 2015, turiştii din Uniunea Europeană au cheltuit în medie 320,17 euro pentru o vacanţă, existând însă diferenţe semnificative între statele membre, arată datele publicate luni de Oficiul european de statistică.

La nivelul UE, turiştii care în 2015 au cheltuit cel mai mult în vacanţă au fost cei din Luxemburg (740 de euro), Austria (610 euro) şi Malta (590 de euro). La polul opus, cele mai mici cheltuieli per sejur au fost înregistrate în cazul turiştilor din Letonia (116,83 euro), România (116,98 euro), Cehia (125,93 euro) şi Ungaria (129,8 euro), potrivit agerpres.ro.



Insulele Canare din Spania au fost în 2015 cea mai populară destinaţie turistică în UE, cu 94 de milioane de înnoptări în unităţile de cazare. Alte trei regiuni spaniole sunt în topul primelor zece destinaţii turistice din UE: Catalunia (75,5 milioane), Insulele Baleare (65,2 milioane) şi Andaluzia (61,4 milioane). Franţa are trei regiuni în top 10: Ile-de-France (76,8 milioane de înnoptări), Provence-Alpes-Cote d'Azur (54,6 milioane) şi Rhone-Alpes (48,7 milioane).



În rândul principalelor destinaţii turistice din UE se află şi Inner London în Marea Britanie (44,8 milioane), Veneţia (63,3 milioane) şi Jadranska în Croaţia (68,1 milioane).