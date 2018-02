Veste proastă pentru o mare jucătoare de tenis: o bancă a cerut condamnarea ei la închisoare

Veste proastă pentru fosta mare jucătoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario.

Arantxa Sanchez Vicario are o datorie de 7.5 milioane de euro la aceasta banca inca din 2010. A refuzat sa plateasca datoria, sustinand ca nu are suficienti bani.

Arantxa Sanchez Vicario are si o datorie de 1.7 milioane de euro catre fiscul spaniol, scrie ziare.com. In varsta de 46 de ani, Sanchez Vicario are in palmares patru turnee de Grand Slam, intre care trei castigate la Roland Garros.