Veste proastă despre Simona Halep. S-a întâmplat chiar înaintea meciului cu Natalia Vikhlyantseva

Simona Halep, principala favorită, s-a retras, vineri, din turneul WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 710.900 dolari, înaintea meciului din sferturile de finală, cu rusoaica Natalia Vihlianțeva, din cauza unei accidentări la genunchi.

"Am avut probleme cu genunchiul, de la Singapore. Acolo am avut cele mai mari dureri. Au urmat câteva săptămâni libere, în care m-am tratat. În perioada de pregătire m-am antrenat puternic şi nu am simţit durerea. Când am revenit la meciurile oficiale, a reapărut durerea şi nu am putut juca la nivelul meu cel mai bun", spunea Simona Halep, în urmă cu câteva zile.

Rămâne de văzut dacă Simona Halep se va recupera până la meciul de Fed Cup cu Belgia, care va avea loc în Grupa Mondială II, în turul 1, în weekendul 11-12 februarie.