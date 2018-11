Veste proastă despre Florin Busuioc. Ce se întâmplă cu aparițiile lui la tv

Florin Busuioc se află în continuare în stare gravă, dar stabilă, după infarctul suferit marți seara în urma unui spectacol la Craiova.

„Infarctul survine când un cheag de sânge astupă unul dintre vasele care irigă inima. Insă punctul de plecare al acelui cheag este ateroscleroza. Toate vasele noastre fac ateroscleroză, adică depunere de colesterol pe pereţii interiori ai vasului de sănge. Procesul de ateroscleroză incepe incă din copilărie. La maturitate, vasele de sănge incep să se ingroaşe mai mult sau mai puţin, in funcţie de anumiţi factori de risc: fumat, obezitate, hipertensiune arterială, hipercolesterolemie, diabet zaharat şi deloc de neglijat factorii genetici. Sub acţiunea altor factori precipitanţi (puseu de hipertensiune arterială, stres puternic, efort fizic intens, expunere la temperaturi extreme, abuz de alcool), peretele vasului incărcat cu ateroscleroză se poate fisura. Şi aşa cum se intămplă cănd te juleşti la genunchi şi faci o coajă, tot astfel la nivelul peretelui respectiv se formează un fel de coajă pentru a opri săngerarea. Plăcuţele sangvine se adună in locul respectiv, iniţial avănd rolul de a repara fisura, dar in timp ele duc la formarea unui cheag care astupă vasul. Astfel apare infarctul.”, a explicat Gabriela Bicescu de la Secţia de Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, pentru jurnalul.ro.