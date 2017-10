Veste șoc despre Mirabela Dauer

Mirabela Dauer a povestit într-o emisiune TV drama prin care a trecut alături de soț.

Artista susține că, din rușine față de familia sa, a decis să nu rupă relația și să continue o căsnicie în care era chinuită de bărbatul căruia îi jurase iubire.

”Dacă Dumnezeu ne încearcă, știe el de ce ne încearcă. Dacă te înșală iubitul îi spui pa. Eu am ascuns de ei când aveam probleme în căsnicie. Nu am vrut să-i sufăr de aia am stat, nu am vrut să-i supăr. Mi-a fost rușine de ei.”, a declarat Mirabela Dauer într-o emisiune TV.