Veste neașteptată despre Nicole Kidman

Nicole Kidman

Nicole Kidman a dezvăluit într-o emisiune de televiziune că a întâmpinat dificultăţi serioase atunci când a trebuit să renunţe la trăsăturile de caracter ale personajului "neînfricat" pe care l-a interpretat în filmul "Destroyer", din cauza cărora soţul ei devenise foarte îngrijorat, informează Agerpres.ro.

Nicole Kidman care joacă în acest film rolul unei poliţiste ce reia legătura cu persoane pe care le-a cunoscut în timpul unei misiuni sub acoperire, a recunoscut că a existat "un adevărat coşmar" în viaţa ei de familie în perioada în care ea încerca să iasă din pielea acelui personaj.



Nicole Kidman, în vârstă de 51 de ani, care locuieşte în oraşul Nashville alături de soţul ei, muzicianul Keith Urban, în vârstă tot de 51 de ani, a dezvăluit că a devenit îngrijorată de incapacitatea sa de a renunţa la acel personaj după încheierea filmărilor de la "Destroyer".



Invitată în emisiunea de televiziune "The Graham Norton Show", vedeta australiană a spus: "Este un film cu adevărat dur, neînfricat, ceva ce nu am făcut niciodată, iar eu caut întotdeauna noi teritorii de explorat".