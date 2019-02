Anunț bombă de la Guvern. ANAF taie în carne vie în 2019

ANAF are o ștachetă mult mai ridicată decât anul trecut

Ministerul Finanțelor pune o presiune fără precedent pe ANAF pentru ridicarea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor. Eugen Teodorovici a transmis vineri un "mesaj către colegii din sistem": Fiscul va avea "mult de lucru" în acest an, iar ministrul nu va face "rabat la niciun fel de măsură care să asigure ceea ce am spus astăzi".

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are obligaţia să aducă în acest an la bugetul de stat venituri de 30% din PIB, ceea ce înseamnă că va avea foarte mult de lucru, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria.

"Veniturile (bugetare - n. r.) estimate pentru acest an sunt de 342,7 miliarde de lei, cu 53,1% mai mari faţă de 2016. Pentru a asigura veniturile bugetare avem în vedere o îmbunătăţire a modului în care ANAF-ul colectează. Această creştere va fi de 6 miliarde de lei. Aş vrea să fac o precizare foarte importantă şi ca mesaj pentru colegii mei din sistem. Nivelul de venituri al ANAF în PIB este calculat undeva la 28%. Este o creştere importantă faţă de anul trecut, dar vreau să spun foarte clar că nivelul pe care ANAF trebuie să îl aducă în acest an este de 30%. Veniturile luate în calcul la elaborarea bugetului sunt cele de până la 28% din PIB, dar 30% este obligaţia ANAF pentru acest an", a spus Teodorovici, într-o conferinţă de presă, după aprobarea de către Guvern a proiectului Legii bugetului de stat pe 2019.

El a subliniat că ANAF va avea tot sprijinul său, însă a atenţionat că nu va face rabat la niciun fel de măsură "care să asigure ceea ce am spus astăzi".

"Trebuie totuşi să luăm acele măsuri despre care vorbim an de an, fie că vorbim de o colectare mai bună a TVA, fie că vorbim de o scădere a evaziunii fiscale, fie că vorbim de banii care se pierd în zona de vamă - şi se pierd sume importante la buget pe diferite categorii - pentru că această zonă nu este pe deplin pusă la punct cu cerinţele pe care o ţară în secolul XXI trebuie să le aibă. Cu alte cuvinte, ANAF va avea foarte mult de lucru. Din partea mea, va avea întregul sprijin, dar nu voi face rabat la niciun fel de măsură care să asigure ceea ce am spus astăzi", a avertizat şeful de la Finanţe.

Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri proiectele privind Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, acestea urmând să fie trimise către Parlament.

Proiectul de buget pe 2019 este fundamentat pe o creştere economică de 5,5%, ceea ce înseamnă o valoare a Produsului Intern Brut de 1.022,5 miliarde lei, un salariu mediu brut de 5.163 lei, iar numărul de salariaţi din economie va ajunge la 5,282 milioane.

Deficitul bugetar a fost stabilit la 2,55% din PIB, care poate fi menţinut printr-un efort comun al echipei guvernamentale.