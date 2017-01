Veste extraodinară despre Simona Halep înainte de Australian Open

Fosta mare vedetă a tenisului mondial, John McEnroe, nu se așteaptă ca germanca Angelique Kerber să reziste mult timp în fotoliul de lider al WTA, din cauza marilor provocări pe care le are de înfruntat de obicei numărul unu mondial, relatează agenția DPA, citată de Agepres.

Kerber a detronat-o pe americanca Serena Williams în septembrie 2016, după ce a câștigat US Open, iar la Australian Open, care debutează săptămâna viitoare, are de apărat titlul cucerit anul trecut.



''Nu m-am gândit niciodată că Angelique Kerber va fi numărul unu. M-a surprins cu adevărat, a declarat McEnroe pentru Sport Bild. Dar să-ți aperi poziția de lider mondial este complet diferit. Acum Kerber devine cea vânată. Nu mă aștept însă să reziste mult timp ca numărul unu''.



La începutul acestui an, Kerber a fost eliminată în sferturi la Brisbane în urmă cu o săptămână și a pierdut apoi în optimi la Sydney, un avantaj foarte mare pentru Simona Halep.



McEnroe nu anticipează o revenire a Serenei Williams în fruntea tenisului feminin: ''Este încă dornică de luptă și este flămândă? Cred că poate câștiga încă Grand Slam-uri fără probleme și să bată recordul lui Steffi Graff (22 de Grand Slam-uri — n.r.), este doar o chestiune de timp. Dar nu cred că Serena poate fi consistentă la cel mai înalt nivel tot anul''.



În ce privește situația la băieți, McEnroe susține că este o situație similară cu britanicul Andy Murray, care l-a depășit în finalul sezonului trecut pe Novak Djokovic, care însă l-a bătut în weekendul trecut în finala de la Doha.



''Trebuie să se adapteze cu noul său rol. Sunt curios cum va face asta. A risipit multă energie să devină numărul unu. Acum concentrarea trebuie să fie mai mare, pentru că Novak Djokovic va face totul să revină pe tron'', a declarat McEnroe, câștigător de trei titluri la Wimbledon și de patru la US Open.