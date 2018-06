Veste bună pentru zeci de turişti păgubiţi de insolvenţa Terra Tourism

Un investitor important de pe litoralul românesc, Mohammad Murad, a decis să îi ajute pe cei care au rămas fără pachete turistice şi fără soluţii de vacanţă. Un investitor important de pe litoralul românesc, Mohammad Murad, a decis să îi ajute pe cei care au rămas fără soluţii de vacanţă.

Turiştii care se află în imposibilitatea de a beneficia de servicille achitate vor fi bineveniţi în unităţile ce aparţin lanţului hotelier controlat de Murad.

În comunicatul companiei hoteliere se spune că "este benefic ca toate structurile ce oferă servicii turistice să fie receptive în astfel de momente dificile", pentru a crea o imagine bună a turismului din România.

Cei afectaţi de anunţul neaşteptat al insolvenţei Terra Tourism "se regăsesc intr-o situaţie nefastă, fără a avea nicio vină in contextul actual. Cu atat mai mult ne gasim raspunzatori in a veni in sprijinul acestor familii care, dupa Iuni istovitoare de munca, merita bucuria perioadei de relaxare a anului." se mai spune în comunicatul companiei hoteliere a lui Mohammad Murad.

Pe 22 iulie, sute de clienţi ai Terra Tourism au fost anunțați că agenția a intrat în insolvență și că vacanțele pentru care au plătit sute sau chiar și mii de euro nu mai pot fi onorate, iar pentru recuperarea banilor vor trebui să contacteze asigurătorul care are polița în caz de insolvență.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a anunță că a luat la cunoștință de situaţia de insolvenţă de la Terra Turism şi le va acorda turiștilor afectați despăgubiri de maximum 50.000 de euro.