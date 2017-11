Veste bună pentru angajații din IT. Ce le-ar pregăti Guvernul, potrivit unui fost ministru

Deputatul PSD Ana Birchall a declarat vineri seara, la Digi 24, ca va exista "un ordin de ministru" care va reglementa problema impozitului zero pentru angajatii din IT, dupa ce ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal a starnit temeri in industrie legate de eliminarea acestei facilitati, anunță Hotnews.ro.

"Eu stiu sigur, in perioada imediat urmatoare se rectifica acest lucru. O sa fie un ordin de ministru care efectiv reglementeaza acest lucru", a spus deputata PSD, in conditiile in care ceilalti invitati din platou criticau eliminarea facilitatii pentru industria IT si efectele negative care decurg din aceasta masura.

"Tocmai pentru ca noi am promovat de-a lungul timpului multe facilitati... ei au acum impozit zero. Noi am promovat, din 2003 de fapt, si toate celelalte guverne au sustinut si au intarit aceasta masura de a avea impozit zero pentru domeniul IT, pentru ca e un domeniu care a ajutat la dezvoltarea Romaniei", a sustinut Ana Birchall.

"O sa vedeti ca o sa fie un ordin de ministru care o sa reglementeze", a subliniat ea.