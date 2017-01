Venus în Peşti. Ianuarie este luna dragostei

Venus, planeta dragostei, a intrat in Pesti pe 3 ianuarie 2017 si va parasi acest semn pe 3 februarie 2017. Timp de o luna de zile suntem sub influenta acestei conjucturi astrele speciale, magice, ce pune accentul asupra dragostei si a vindecarii ranilor cauzate de anul care tocmai s-a incheiat.

Inceputul de an 2017 poarta cu sine vibratia lui Venus in Pesti. Venus, planeta dragostei, a intrat in Pesti pe 3 ianuarie 2017 si va parasi acest semn pe 3 februarie 2017, vizitandu-l iarasi in luna aprilie. Timp de o luna de zile suntem sub influenta acestei conjucturi astrele speciale, magice, ce pune accentul asupra dragostei si a vindecarii ranilor cauzate de anul care tocmai s-a incheiat.

Venus in Pesti isi face simtita influenta mai ales la nivelul relatiilor interpersonale, al respectului de sine, al valorii personale. Dorintele noastre sunt mai puternice ca niciodata, dar nu cele materiale, ci cele dupa care eul nostru interior tanjeste. Dragostea in perioada 3 ianuarie – 3 februarie 2017 are tendinta de a fi idealizata si multi dintre noi simt pana in adancul sufletului lor dorinta de a iubi si de a fi iubiti neconditionat. Indiferent ca ne referim la o dragoste profunda, secreta, la iertare sau compasiune, tanjim dupa ceea ce se pretuim in adancurile fiintei noastre si etichetam ca fiind valoros. Nu lasati insa garda jos inainte de a va asigura ca visurile voastre de dragoste au si sanse reale sa se concretizez frumos.

3 ianuarie - 3 februarie 2017 - debutul unui nou ciclu in dragoste

Nu intamplator Venus este prima planeta a dragostei, iar zodia Pesti ultimul semn al horoscopului. Impreuna, se angajeaza sa creeze o energie puternica, ciclica, a lectiilor de viata si de dragoste. Inceputul anului aduce cu sine un nou ciclu in relatiile de dragoste, iar inimile noastre sunt incalzite de o lumina pozitiva. Avem tendinta de ne schimba perspectivele asupra dragostei si de a sti care ne sunt asteptarile de la partenerul de viata.

Mai mult ca niciodata, intelegem ce ne dorim de la o relatie de dragoste, intelegem ce meritam si nu ne vom multumi sa primim mai putin. Energia dinauntrul nostru este una puternica, romantica si ne face sa credem cu tarie in visurile noastre de dragoste. Chiar si cei care si-au pierdut speranta ca isi vor gasi sufletul pereche vor fi incercati de un nou val de optimism, privind inainte cu speranta, cu incredere in univers, si facand tot ce le sta in putinta pentru a atrage in viata lor persoana pe care si-o doresc.

Mai multe aici.