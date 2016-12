Vedetă de la noi, la un pas de moarte în atacul din Berlin: "Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt bine"

12 persoane au fost ucise, iar alte 48 au fost rănite luni seara, după ce un camion a intrat în mulţime într-o piaţă de Crăciun, în centrul Berlinului.

O vedetă de la noi s-a aflat acolo, la faţa locului, cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei. "Este incredibil şi trist, îi mulţumesc lui Dumnezeu. Am fost acolo pe la ora 5 înaine să plec la aeroport să iau câteva cadouri. Locul a fost absolut superb, e o atmosferă tare plăcută acolo, dar iată ce schimbătoare e viaţa. Este o şosea unde sunt amplasate nişte căsuţe şi tot felul de bunătăţuri. Poţi să circuli pe acolo şi cu maşina, dar nu cu tirul. Sper din tot sufletul să nu aflăm veşti triste despre ai noştrii. Eu am fost după amiază, dacă nu eram la Bucureşti cu siguranţă aş fi fost acolo. Am pielea zgribulită pe mine, îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt bine", a declarat Jasmine la un post TV.



Cel puţin 12 persoane au până acum, iar alte 48 au fost rănite, dintre care unele au suferit răni grave, după ce un camion înmatriculat în Polonia a lovit un grup de oameni, la un târg de Crăciun din Berlin, a anunţat Poliţia, care a precizat că ancheta indică un presupus atac terorist.