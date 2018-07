Vești foarte proaste de la METEO pentru românii aflați în vacanță. Prognoza pe trei zile

În următoarele trei zile vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată îndeosebi în regiunile sudice, estice și centrale, precum și în zonele de deal și de munte. Vor fi averse local torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă acumulate vor fi de peste 25...30 l/mp și pe arii restrânse 50…60 l/mp.

Marți, vremea se va menține în general instabilă, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale. În sudul, estul și centrul teritoriului, precum și în zonele de deal și munte, pe arii extinse vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, însoțite și de intensificări de scurtă durată ale vântului și descărcări electrice. Vor mai fi condiții de grindină. În regiunile vestice, ploile de scurtă durată se vor semnala local, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 29 de grade.

BUCURESTI

În capitală, vremea se va menține instabilă și răcoroasă. În jur de 27 de grade maxima la amiaza. Vor fi averse moderate cantitativ și, posibil, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

METEO PE 2 ZILE

Miercuri, instabilitatea atmosferică se va menține pronunțată în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări accentuate și pe arii relativ extinse averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, îndeosebi după-amiaza și seara. Izolat cantitățile de apă vor mai fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23-24 de grade in depresiuni și 30 de grade în Câmpia de Vest, la Timisoara si Oradea.

În capitală, vremea se va menține în general instabilă și răcoroasă. 17-18 grade dimineata si in jur de 28 de grade la amiaza. Vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului.

Joi instabilitatea atmosferică va continua să fie ridicată în cea mai mare parte a țării. Cu precădere după orele amiezei, pe arii relativ extinse, vor fi averse ce vor avea și caracter torenţial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Local se vor înregistra cantități însemnate de apă și izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime, trec de 25 de grade in aproape toata tara si ajung la 31 de grade la Timisoara.

În Bucureşti, vremea se va menține instabilă. Mai ales după-amiaza vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. 17-18 grade dimineata si 27-28 de grade la amiaza.

REGIUNI

În regiunile intracarpatice, în Transilvania vreme în general instabilă cu averse, descarcari electrice, izolat vijelii si grindina. In Banat, Crisana si Maramures ploile de scurtă durată se vor semnala local, iar vântul va sufla în general moderat. Maxime termice, 28-29 de grade in regiunile vestice, 26 la Cluj si Sibiu si 23 de grade la Miercurea Ciuc.

În sud ploua in averse torentiale, sunt descarcari electrice si izolat vijelii si grindina. Maxime termice, sub normale, sunt in general intre 26 si 28 de grade.

In Dobrogea aceeasi vreme instabila cu ploi ce pot fi torentiale si cu maxime mici pentru aceasta data: 26 de grade la Tulcea si 25 la Constanta.

Pe arii extinse ploua si in Moldova, izolat vor fi vijelii si grindina iar cantitatile de apa vor fi insemnate. La amiaza vor fi 23 de grade la Suceava, 27 la Iasi, 26 in Bacau si Galati.