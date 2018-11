Vești bune de la meteorologi! Prognoza meteo pentru miercuri și joi

În regiunile intracarpatice precum și în zonele de deal și de munte, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, iar cerul va fi mai mult senin. În restul teritoriului, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor normale acestei date si în cea mai mare parte a timpului vor fi nori joși asociați trecător și pe arii restrânse cu ploi slabe sau burniță. Vântul va avea unele intensificări în zona montană înaltă, cu precădere a Munților Banatului, precum și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 13 și 23 de grade. Dimineața, în zonele joase de relief local va fi ceață.

În Capitală, dimineata 9...10 grade. Pe parcursul zilei nori si burniță. Valorile de temperatură se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei. 15 grade maxima la amiaza.

Vremea - miercuri și joi

În sudul și în estul țării, norii josi de tip stratiform vor fi în general persistenti și trecător posibil asociati cu burniță pe spații mici iar valorile de temperatură se vor situa în jurul celor specifice datei. În restul teritoriului, vremea se va menține predominant insorita si mai caldă decât în mod normal. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în special, în zona montană aferentă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade la Miercurea Ciuc și 20 de grade la Arad. Dimineața, în zonele joase de relief se va semnala ceață.

În Capitală, vor fi condiții de burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Joi vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, unde cerul se va menține variabil. În restul ţării, valorile termice se vor situa doar puțin peste cele caracteristice perioadei și vor fi înnorări, mai ales la începutul zilei, când pe arii restrânse va fi și ceață și posibil burniță. Temperaturile maxime se vor încadra între 11-12 grade in depresiuni şi în nordul Moldovei și 19 grade la Timişoara.

În Bucureşti, 5-7 grade dimineata si 14-16 grade la amiaza. Dimineața vor fi și condiții de ceață.

În regiunile intracarpatice, vreme deosebit de caldă pentru această dată: 19 grade maxima la Timisoara, 20 la Oradea, 23 la Baia Mare, 21 la Cluj Napoca, 20 la Sibiu si 15 la Miercurea Ciuc. Cerul va fi insorit. Dimineata, ceata in zonele joase.

Si in sud, cerul va fi noros si mai ales în prima parte a zilei sunt condiţii de ceaţă şi burnită sau ploaie slaba. Maximele se menţin ca si ieri in apropierea celor normale 15 grade la Drobeta, 17 la Rm Vilcea, 13 la Craiova 14 la Giurgiu si Ploiesti si 15 la Buzau.

In Dobrogea, vreme închisă cu nori josi şi ceaţă, izolat si burnita sau ploaie slaba. In aceste conditii temperatura nu va trece de 13 grade la Tulcea si 14 la Constanta, valori in apropierea celor normale ale datei.

În Moldova, aceeasi vreme, predominant inchisă cu ceaţa si izolat burnita si maxime termice in jur de 14-15 grade.