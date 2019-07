Vești bune de la meteo! Vremea se încălzește. Consultă prognoza pentru următoarele trei zile

Marți, vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, iar valorile termice, deşi vor marca o uşoară creştere faţă de luni, vor fi în continuare sub cele caracteristice acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse şi trecător descărcări electrice, local în zonele montane precum şi în regiunile centrale şi sudice şi izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări pe spaţii mici în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 21 şi 27 de grade.

În București, pe parcursul zilei vremea se va menţine răcoroasă, astfel, temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade. Sunt condiţii ca trecător să plouă slab.

Vremea pe regiuni

În regiunile intracarpatice, cer variabil cu înnorări trecătoare, averse şi descărcări electrice, local în zonele montane precum şi în Transilvania.

Temperatura în creştere uşoară. La amiază vor fi: 27 de grade la Timisoara, Arad, Oradea, 25 la Baia Mare, 24 la Cluj, 23 la Sibiu si 21 la Miercurea Ciuc.

Şi în sud, va fi soare dar şi unele înnorări si local ploi de scurtă durată. Maximele, puţin mai mari decât ieri dar tot sub cele normale pentru această dată: 27 de grade la Drobeta, 24 la Craiova si Pitesti, 26 la Giurgiu, Calarasi si Buzau.

În Dobrogea, şi nori şi soare dar şi ploi de scurtă durată și trecător descărcări electrice: 26 de grade maxima la Tulcea si 25 la Constanta.

În Moldova, vreme in general frumoasa, numai izolat poate să plouă trecător iar maximele termice, in crestere usoară faţă de ieri vor fi in jur de 26 de grade, mai coborite în partea nordică a regiunii, 22 de grade la Suceava.

Vremea miercuri și joi

Miercuri, vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade în estul Transilvaniei și 31 de grade în sudul Olteniei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza, când se vor semnala averse și trecător descărcări electrice local la munte, pe arii restrânse în regiunile nordice și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor.

Şi în Capitală, vremea se va încălzi ușor. 14-16 grade dimineaţa şi în jur de 28 de grade la amiază. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse.

Joi, vremea va continua să se încălzească ușor, devenind apropiată de normalul termic al perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza îndeosebi în zonele montane, unde izolat vor fi ploi slabe și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

În Bucureşti, continuă să se încălzească ușor. 14-16 grade dimineata si 29-30 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.