Şi-a înfăşurat câteva foi de varză pe genunchi şi glezne. A rămas uimită când a vazut ce efect are

Varza ofera foarte multe beneficii pentru sanatate. Numeroase studii au demonstrat ca poate reduce riscul aparitiei bolilor, cum ar fi diabetul sau bolile de inima. Varza este o leguma cu extrem de multe avantaje pentru sanatate, previne bolile, ajuta digestia si vindeca ranile minore.

In afara de faptul ca este folosita in bucatarie in atatea moduri, varza mai prezinta si alte beneficii. Aceasta este o leguma bogata in fitonutrienti si vitamine (A, C şi K), antioxidanti naturali care previn aparitia cancerului si a bolilor de inima prin neutralizarea radicalilor liberi.

Varza este un remediu natural de vindecare a ranilor si in combinatie cu alte plante. De exemplu, in combinatie cu macrisul, afine uscate sau flori de musetel este un foarte bun remediu de vindecare a eczemelor.

O femeie s-a folosit de proprietatile anti-inflamatoare ale frunzelor de varza si le-a folosit pentru a se trata de durerile articulare ale genunchiului. Ea a pus frunze calde de varza in jurul genunchiului si apoi l-a invelit in intregime. A lasat sa se raceasca frunzele de varza si apoi si-a infasurat genunchiul cu o punga de plastic. Prin repetarea acestui procedeu femeia a scapat definitiv de durerile de articulatie. Insa acesta este doar unul dintre avantajele verzei, potrivit andreilaslau.ro.