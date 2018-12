Vapoare pentru Polul Nord construite cu tablă românească

Tabla groasă navală produsă la Combinatul Siderurgic de la Galaţi este în prezent utilizată pentru construcţia vasului de croazieră şi de cercetare „Le Comandant Charcot”, care va explora mările nordice.

Construcţia vasului de explorare polară „Le Comandant Charcot” a început oficial cu ceremonia tradiţională de tăiere a primei table, care a avut loc la data de 6 noiembrie.

Nava va fi construită la Şantierul Naval VARD din Tulcea, parte a Grupului Fincantieri.

Vasul va fi operat de firma franceză Ponant, începând cu anul 2021. Conform armatorului, nava va explora zona Polului Nord, atât ca navă de croazieră, cât şi ca laborator ştiinţific destinat unor misiuni operaţionale şi de cercetare oceanografică.

Acesta va fi primul vas de explorare care va depăşi standardele de mediu stabilite în reglementările internaţionale. Astfel, „Le Comandant Charcot” va avea o propulsie hibridă: electrică dar şi pe gaz natural lichefiat.

„Nava va purta numele marelui explorator francez, Comandantul Charcot. Explorator prin vocaţie, cu o adevarată pasiune pentru navigatie, Jean - Baptiste Charcot este una dintre figurile emblematice ale expediţiilor polare franceze”, au explicat reprezentanţii Ponant.

„Suntem extrem de mândri să fim parte a realizării navei «Le Comandant Charcot». Am pus la punct soluţii tehnice şi comerciale speciale pentru acest proiect de prestigiu, care demonstrează capabilitatea noastră de a livra pentru provocări noi şi dificile. Nu va fi doar o navă de croazieră şi de cercetare, ci şi un punct de referinţă în privinţa respectării mediului înconjurător”, a declarat Bogdan Grecu, directorul general al ArcelorMittal Galaţi.

Liberty House, parte a alianţei mondiale GFG, care aparţine omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anunţat, la 12 octombrie, că va prelua ArcelorMittal Galaţi, alături de alte trei unităţi din Europa. Oficialii grupului britanic Liberty House au anunţat, la 26 octombrie, că au în plan să majoreze capacitatea de producţie anuală a combinatului siderurgic ArcelorMittal de la Galaţi cu 1 milion de tone, până în anul 2021-2022, care ar ajunge astfel la 3 milioane de tone de oţel, anual.

Tranzacţia se va finaliza la începtul anului viitor, iar Liberty a anunţat că va investi peste 300 de milioane de euro, pentru a majora capacitatea de producţie a combinatului cu peste 50%, până la aproximativ trei milioane de tone anual.

Reprezentantul grupului britanic a mai spus că investiţia de la Galaţi, cel mai probabil, va include repornirea unuia dintre furnale. Totodată, acesta va explora şi posibilitatea de a reporni cel de al treilea furnal sau de a instala un cuptor cu arc electric ce ar folosi ca materie primă fier vechi, proces tehnologic care este în linie cu strategia Greensteel a companiei pentru o dezvoltare sustenabilă.

Investiţia de la Galaţi reprezintă o reîntoarcere la rădăcini, a companiei Liberty, care, în 1992, când Sanjeev Gupta şi-a început cariera derulând afaceri comerciale cu materii prime, inclusiv cu minereu de fier, atât cu Galaţi, dar şi cu alţi clienţi din România. „Sunt foarte entuziasmat să revin aici şi am speranţe mari pentru viitor”, a mai spus Sanjeev Gupta.

Grupul Liberty face parte din Alianţa GFG, un grup global de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică si servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris şi New York şi o prezentă în aproximativ 30 de ţări la nivel mondial. Alianţa, care are un efectiv de angajaţi de aproximativ 14.000 de persoane şi o cifră de afaceri ce depăşeşte 15 miliarde de dolari, include: întreprinderi industriale şi metalurgice integrate sub marca Liberty; un grup de resurse, energetic, transport şi infrastructură sub marca Simec; Wyelands; o filială bancară şi financiară, precum şi o filială imobiliară, Jahama Estates.