Vântu s-a prins de ce vrea Dragnea să aducă aurul în țară. "Se pregătește pentru sancțiuni"

SOV despre aurul repatriat

Sorin Ovidiu Vântu se laudă că a reușit să înțeleagă, după o investigație amplă, care este motivația reală din spatele dorinței lui Dragnea de repatriere a aurului.

"După ce ore în șir mi-am spart capul de toți pereții, după ce mi-am sunat niște prieteni mai deștepți decât mine și pe alții mai informați decât mine, după ce am încercat să îmi imaginez cele mai fanteziste moduri de a utiliza sau de a fura rezerva de aur ce se dorește a fi repatriată, am reușit să înțeleg motivația acestei decizii", a scris SOV pe pagina sa de Facebook.

La ce concluzie logică a ajuns Vântu: lui Dragnea îi este teamă de eventualele sancțiuni împotriva României, sancțiuni care ar putea merge până la indisponibilizarea valorilor pe care țara noastră le are depozitate în exterior.

"Dacă teama lui Dragnea este justificată, atunci se naște următoarea întrebare: Ce se pregătește să facă, dacă îi este teamă că ar urma sancțiuni atât de drastice împotriva României?", se întreabă SOV.

În plus, fostul mogul de presă și om de afaceri ia apărarea BNR-ului, acuzată că n-a folosit rezerva sau parte din ea la speculații financiare, aducând profituri îngrozitor de mari țării.

"Am luat-o prin eliminare astfel:

1. Dupa Brexit, economia engleză urmează a se prăbuși, Scoția să se desprindă din Marea Britanie, Irlanda de Nord și Țara Galilor să invadeze Londra. În disperare de cauză, englezii ar fi încărcat rezerva de aur a României pe vapor și s-ar fi refugiat în Canada, cu tot cu ea, unde ar fi trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

Dacă teama provocată de asemenea posibilități a generat retragerea tezaurului, de ce acesta nu se mută la FED, de exemplu?

2. Dacă Dragnea vrea să vândă aurul, o putea face bine mersi din Anglia. Dacă voia să joace pe derivative, la fel.

Singura explicație logică (exceptând vreo informație secretă vizavi de iminența izbucnirii unui război mondial) rămâne aceea că lui Dragnea îi este teamă de eventualele sancțiuni împotriva României, sancțiuni care ar putea merge până la indisponibilizarea valorilor pe care țara noastră le are depozitate în exterior. Germania, Italia, Olanda, Elveția, etc și-au repatriat aurul pentru a lovi în city-ul londonez și pentru a evita o eventuală ripostă din partea englezilor în timpul Brexitului. Dacă teama lui Dragnea este justificată, atunci se naște următoarea întrebare: Ce se pregătește să facă, dacă îi este teamă că ar urma sancțiuni atât de drastice împotriva României?

Cât privește întrebarea ironică și cu răspuns indus lansată ca explicație la repatrierea rezervei, emisă de Șerban Nicolae (un tip pe care de altfel îl prețuiesc, în ciuda agresivității necontrolate) - "Tu unde-ți ții bijuteriile, acasă sau la vecini?", răspunsul este simplu: verigheta și inelul fără diamant al soției le țin acasă, valoarea lor fiind doar sentimentală; pentru restul bijuteriilor închiriez o casetă de valori de la o bancă. Și plătesc chirie", a mai scris SOV.