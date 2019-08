Valeriu Turcan, despre întâlnirea lui Iohannis cu Trump: ”Este o lovitură politică”

Valeriu Turcan

Valeriu Turcan consideră că vizita lui Klaus Iohannis la Casa Albă este un semnal politic că Statele Unite prețuiesc în mod deosebit relația cu România

Valeriu Turcan, analist și consultant în domeniul strategiei și al comunicării de criză și fost consilier prezidențial în cadrul Administrației Prezidențiale, analizează pozitiv întâlnirea dintre Klaus Iohannis și Donald Trump, a doua în decursul unui mandat de preșdinte al României.

Acesta a nuanțat faptul că, pentru unii, vizita poate fi o veste proastă, în condițiile în care sunt asociați cu crima organizată și cu industria scăpării hoților.



”Este o lovitură politică, indiscutabil, această a doua vizită a președintelui Iohannis la Casa Albă. Este un semnal politic ca Statele Unite pretuiesc in mod deosebit relatia cu Romania si ca apreciaza consecventa presedintelui Iohannis in sustinerea valorilor democratice. Pentru unii, vizita e clar o veste proasta, dar nu i-a pus nimeni sa se faca frati cu crima organizata si cu industria scaparii hotilor.

Relatia cu America in ultimii ani a avut tot felul de nuante. Au fost aruncati probabil multi lobbyisti in lupta ca ea sa fie distrusa si ca Departamentul de Stat sa fie influentat de discursul pro-infractori. Un pariu naiv si costisitor, pentru ca relatia bilaterala e tinuta preponderent de companii, de servicii, de armata, de diplomati si mai putin de avocatii de penal”, a spus Valeriu Turcan.

Analistul a mai afirmat că vizita va avea efecte benefice pentru investițiile în România.

”As mai remarca un lucru. Desigur ca diplomatii au menirea sa bage carbuni intr-o relatie dincolo de fiecare ciclu politic, dar din cand in cand diplomatii au limitele lor. De exemplu mai ales atunci cand un om de afaceri devine prim ministru sau presedinte si cand toata lumea cauta cu disperare un om de afaceri roman cu care respectivul sa se stie. Merita reflectat pentru viitor.

E un truism ca afacerile sunt foarte importante si realitatea e ca noi avem o maiestrie in a distruge oportunitati. Exxon Mobil si OMV au investit 1.5 miliarde doar in explorarile de mare adancime din Marea Neagra si desigur ca guvernul competent PSD a incurcat rau lucrurile pana la blocarea lor. E tocmai genul de proiect care ar plasa Romania la alt nivel si pentru care niciun operator national nu ar avea banii sa-l transforme in realitate.

Cei care vor veni din nou cu teoria ca mai bine il facem noi singuri merita sa se gandeasca la faptul ca sunt inca 1500 de scoli cu toaletele in curte si ca nu reusim sa schimbam aceasta trista realitate si ca nici autostrada pe pamant dintr-un capat in celalalt al tarii nu e gata dupa 30 de ani.

Costă miliarde de dolari sa tragi teava in mare ca sa aduci gazul de la 160 de km din larg la tarm. Proiectul ori se face cu americanii ori nu se va face vreodata si sper ca vizita sa aduca vesti bune pentru un asemenea proiect de investitii”, a scris Valeriu Turcan pe Facebook.