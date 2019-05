Valeri Kuzmin, ambasadorul Rusiei: "Ne-am dori să vedem în România un vecin"

Valeri Kuzmin, ambasadorul Rusiei, a fost invitatul lui Octavian Hoandră, într-o ediţie specială, sâmbătă seară.

Valeri Kuzmin a scos în evidenţă acest parteneriat economic între România şi Rusia, având în vedere schimbul de mărfuri care este pe un trend ascendent. Înainte de a discuta despre relaţiile dintre cele două ţări, invitatul lui Hoandră a făcut referire la naţiunile care deţin arme nucleare.

"În domeniul rachetelor de razie medie şi mică, de curând a fost tratatul de eliminare a acestora. E problema foarte mare cu folosirea de către Iran a armelor nucleare. Încercăm să căutam nişte căi pentru dialog. Rusia e interesată de reconstruirea canalelor de dialog", a spus Kuzmin.

Ambasadorul Rusiei şi-a exprimat entuziasmul privid relaţiile bune dintre România şi Rusia.

"Ne-am dori să vedem în România un vecin, nu intru acum în momentele istorice ale relaţiilor noastre, dar, la sfârşitul anului trecut, am celebrat 140 de ani de la instituirea relaţiilor diplomatice între România şi Rusia, exact când România a primit declaraţia Independenţei sale. Anul trecut, noi am crescut schimbul de mărfuri între România şi Rusia. În ultimii doi ani, s-a mărit în fiecare an cu 20-30 la sută, am ajuns practic la situaţia de dinainte de criză. Interesele reciproce sunt constante. Rusia e foarte atentă faţă de interesele economice", a zis Kuzmin, care a vorbit şi despre alianţele României: "România şi-a ales alianţele sale internaţionale să adere la acestea în conformitate cu acele priorităţi care erau purtate de autorităţi, de elitele României".