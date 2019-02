VALENTINE'S DAY 2019! Cele mai frumoase mesaje de Ziua Îndrăgostiților

VALENTINE'S DAY 2019. 14 februarie este ziua în care, în fiecare an, îndrăgostiţii din toată lumea îşi fac cadouri dintre cele mai diverse, celebrând astfel dragostea care îi leagă, însă această sărbătoare nu a avut dintotdeauna o importanţă deosebită, ci a prins contur odată cu trecerea timpului.

VALENTINE'S DAY 2019! Trimite un mesaj frumos de Ziua îndrăgostiților.

Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste...

- Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

- Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

- Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate .

- Poţi să spui 'te iubesc' într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

- Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot.

- Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

- Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

- Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adică te iubesc

- Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

- Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine.

MESAJE DE DRAGOSTE de VALENTINES DAY

Daca dragostea ar putea fi evitata doar inchizand ochii, nu as mai clipi niciodata, de frica sa nu las sa treaca vreo secunda fara sa fiu indragostit de tine.



Orice ai face, sunt alaturi de tine. Sper ca toate visele tale sa se implineasca. Oricunde, oricand, voi fi langa tine dorindu-ti dragoste si fericire. Pentru ca te iubesc.



Atunci cand iubesti pe cineva, deseneaza un cerc in jurul numelui acelei persoane, in loc de o inima, pentru ca inimile se pot frange, dar un cerc nu se sfarseste niciodata.



Nimeni nu i-a invatat pe pesti sa inoate, pe caini sa latre sau pe fluturi sa zboare - asta e natural si firesc - asa e viata. Exact la fel, nimeni nu m-a invatat sa ma gandesc la tine cu dragoste. Asa e viata !



La ce foloseste frumusetea fara inteligenta, banii fara fericire, zambetul fara sentimente, viata fara tine?



O persoana pe care o iubesti reprezinta o extensie a ta. Fara ea nu esti complet, asa ca te rog sa ai grija de tine pentru ca nu vreau sa pierd o parte din mine.



Daca ma urasti trage in mine cu arcul, dar ai grija sa nu ma nimeresti in inima pentru ca acolo te afli tu.



Cineva a intrebnat ce ii face pe oameni fericiti. Unii au raspuns ca bogatia, altii - celebritatea. Ma gandeam la asta atunci cand am primut SMS-ul de la tine. Am zambit si am raspuns ca pe mine asta ma face fericit.



De ce cad pasarile din cer atunci cand treci tu prin apropiere? Poate ca, asemenea mie, vor sa fie aproape de tine...



I-am cerut lui Dumnezeu o floare si mi-a dat o gradina. I-am cerut un pahar de apa si mi-a dat un ocean. I-am mai cerut un inger si mi te-a dat pe tine !

